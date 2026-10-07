La FINUL denuncia disparos contra una de sus posiciones en el sureste de Líbano sin víctimas que lamentar

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La misión de paz de Naciones Unidas en Líbano, la FINUL, ha denunciado este miércoles que una de sus posiciones en el sureste de Líbano ha sido objetivo de varios disparos no identificados que no han dejado víctimas entre su personal.

El incidente ha ocurrido esta mañana en Kfarchouba, donde también opera el Ejército israelí como parte de la ofensiva que le ha llevado a invadir el sur de Líbano.

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Concretamente, la posición de la FINUL se encuentra a lo largo de la delimitación que marca la Línea Azul. La FINUL ha confirmado "impactos de bala de armas de fuego ligeras" mientras los 'cascos azules' "se ponían a cubierto nada más identificar la primera salva de disparos".

"Nadie ha resultado herido", ha añadido la FINUL antes de precisar que la mayoría de los disparos alcanzaron el muro que traza el perímetro de la base, aunque algunos vehículos y habitaciones han sido alcanzados.

La FINUL, que ha comenzado a investigar lo ocurrido, ha tachado especialmente de "inaceptable" que la salva inicial de disparos continuara por segunda vez, sobre todo al tratarse de "una posición claramente señalizada" de la misión.

"Esos ataques deliberados ponen en grave riesgo la vida del personal de mantenimiento de la paz, y recordamos encarecidamente a todos los actores sus obligaciones en virtud del derecho internacional de garantizar la seguridad del personal y las propiedades de las Naciones Unidas en todo momento", añade.

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"Cualquier ataque contra el personal de mantenimiento de la paz de la FINUL constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad y puede constituir un crimen de guerra", concluye.