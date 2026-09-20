57 mujeres asesinadas en Jalisco en 2026: ONG pide reactivar mecanismo de alerta tras feminicidio en Zapopan

Tras la muerte de Karla Margarita, estudiantes del CUCBA bloquearon vialidades y exigieron justicia, iluminación y transporte seguro.

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El asesinato de la estudiante de medicina Karla Margarita Pérez Jiménez, ocurrido en el municipio de Zapopan, Jalisco, “vuelve a poner en evidencia la falta de resultados” de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), de acuerdo con un comunicado difundido este viernes por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Karla Pérez fue hallada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida. | Facebook Carlos Prz

Un mecanismo vigente desde 2018 bajo cuestionamiento

Según la organización, Jalisco cuenta con una AVGM activa desde noviembre de 2018, la cual debería operar de manera permanente. Sin embargo, el OCNF sostuvo que su seguimiento y evaluación “no han tenido la continuidad ni transparencia necesarias” frente a la violencia que enfrentan las mujeres en la entidad.

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El caso de Pérez Jiménez, de 22 años, reabrió el debate sobre la efectividad de este mecanismo de protección en el estado.

Hallazgo del cuerpo y denuncias previas de inseguridad

El cuerpo de la joven fue localizado en un sembradío cercano al Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo con el OCNF, la comunidad estudiantil de ese plantel ya había señalado previamente “condiciones de inseguridad” en la zona.

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Entre las problemáticas reportadas por estudiantes, la organización enlistó:

Falta de iluminación en trayectos que deben recorrerse prácticamente a oscuras.

Ausencia o insuficiencia de banquetas.

Poca vigilancia en las inmediaciones.

Dificultades para acceder a transporte seguro.

“Estas denuncias no pueden ser ignoradas ni consideradas un problema menor”, señaló el OCNF, al advertir que mujeres transitan diariamente por el sitio donde fue localizado el cuerpo de Pérez Jiménez el pasado 16 de septiembre, dos días después de haber sido reportada como desaparecida.

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Cifras de violencia contra mujeres en Jalisco

La organización recordó que, de acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio de 2026 se registraron en Jalisco:

57 muertes violentas de mujeres.

15 casos clasificados como feminicidio.

42 casos catalogados como homicidio doloso.

El OCNF subrayó que Zapopan forma parte de los municipios incluidos tanto en la AVGM como en la estrategia estatal orientada a mejorar la debida diligencia en las investigaciones de feminicidio y fortalecer el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres desaparecidas.

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Llamado a reactivar la evaluación del mecanismo

Para la organización, la desaparición y posterior asesinato de la estudiante “obligan a cuestionar qué medidas de prevención y protección se están implementando y qué resultados se están produciendo”.

El OCNF recordó además que, desde que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) evaluó el cumplimiento de la AVGM en 2024, no se ha convocado nuevamente a este mecanismo para revisar avances y pendientes de la Alerta.

Por lo anterior, la organización exigió:

Que la Secretaría de las Mujeres del Gobierno mexicano convoque de manera inmediata al GIM.

Garantizar la participación de organizaciones peticionarias y expertas en dicho proceso.

Que las autoridades locales transparenten los informes actualizados sobre el cumplimiento de las medidas de la Alerta.

Detención de un presunto responsable

El mismo viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó de la detención de un sujeto identificado como Eduardo Isaac, señalado en relación con el asesinato de Pérez Jiménez, quien era originaria de Irapuato, Guanajuato. Hasta el momento de esta publicación, no se ha reportado información adicional sobre el proceso legal contra el detenido.

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Un caso más en medio de las demandas por violencia de género

El feminicidio de Pérez Jiménez se suma a un contexto de creciente presión social para frenar la violencia contra las mujeres en México, luego del asesinato de la ciudadana española Claudia Tacoronte en el estado de Morelos.

A nivel nacional, y de acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio de este año se contabilizaron:

1,250 muertes violentas de mujeres en todo el país.

380 investigadas como feminicidio.

870 catalogadas como homicidio doloso.

Estos datos, señaló el OCNF, refuerzan la urgencia de que las autoridades revisen la efectividad de los mecanismos de alerta y protección vigentes, no solo en Jalisco, sino en las demás.