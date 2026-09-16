Hallan sin vida a los cinco ocupantes del avión accidentado el domingo en Colombia

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Bogotá, 16 sep (EFE).- Las autoridades colombianas encontraron este miércoles sin vida a los cinco ocupantes del avión Cessna T-206 que se accidentó el domingo pasado en el centro-oeste del país, confirmó el presidente, Abelardo de la Espriella.

La aeronave, un Cessna T206 de matrícula HK4985, despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 hora local (14:23 GMT), sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda donde fue hallada.

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Las cinco personas que viajaron en la aeronave estuvieron desde el jueves de la semana pasada en Condoto, donde participaron en una brigada de salud con personal especializado que atendió a habitantes del municipio y localidades vecinas, de acuerdo con información de las autoridades. EFE

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