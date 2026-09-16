Aumentan a 21 muertos, 12 de ellos niños, por derrumbe de un edificio en el norte de Gaza

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Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado a 21 personas, incluidos doce niños, los muertos a causa del derrumbe este miércoles de un edificio en el que residían personas desplazadas y que ha caído sobre tiendas de campaña adyacentes dispuestas en una calle en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha confirmado este nuevo balance en un comunicado, precisando que los nueve adultos fallecidos son "cinco mujeres, dos hombres y dos personas mayores", de las que no ha facilitado sexo.

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La cartera ha indicado además que 14 personas han resultado heridas, si bien la Defensa Civil de Gaza eleva a 45 la cifra de personas que han requerido atención médica tras dar por finalizadas las operaciones de búsqueda y rescate.

Las autoridades, que horas antes han confirmado el rescate de una veintena de personas con vida de entre los escombros, recibieron alrededor de las 2.30 (hora local) de la madrugada de este miércoles las primeras alertas desde un centro de acogida contiguo al edificio derrumbado, por la aparición "repentina" de grietas y fisuras.

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Tras ello, equipos se desplazaron a la zona del bloque afectado, de seis plantas y conocido como 'Edificio de la felicidad', que acogía a "cerca de un centenar de personas", aproximadamente la mitad de ellas menores, que vivían en "decenas de tiendas de campaña".

Una vez allí, los efectivos de la Defensa Civil lograron evacuar a unas 35 personas de las instalaciones en unas operaciones con apoyo del Comité Egipcio, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

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El cuerpo de Protección Civil, por su parte, ha detallado que decenas de desplazados se encontraban en el edificio tras "verse forzados a vivir allí a causa de la agresión israelí". "Protegían a sus hijos entre los muros y columnas agrietadas", ha lamentado, en referencia a los daños sufridos previamente por el edificio por los ataques de Israel.

"Esta tragedia nos recuerda una vez más a los miles de mártires que perdieron la vida como consecuencia de los ataques israelíes contra edificios y viviendas, así como a los miles que permanecen desaparecidos bajo los escombros, sin posibilidad de ser rescatados debido a la intransigencia de la ocupación y a su negativa a permitir la entrada del equipo, la maquinaria, las excavadoras y las palas mecánicas necesarios para hacer frente a estos trágicos sucesos", ha subrayado.

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En este sentido, ha advertido de posibles derrumbes de otros edificios afectados por los ataques israelíes y ha insistido en la necesidad de que se permita la entrada de equipamiento y maquinaria para labores de búsqueda y rescate, especialmente ante los "desastres" que podrían tener lugar con la llegada del invierno y el empeoramiento de la climatología.

Por su parte, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha destacado que el suceso "ahonda la catástrofe humanitaria" en Gaza. "Hacemos totalmente responsables a la ocupación y a la comunidad internacional", ha remarcado, al tiempo que ha acusado a Israel de "obstruir de forma deliberada las operaciones de rescate" al impedir la entrada de equipamiento.

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"Las víctimas de esta tragedia se suman a los más de 8.500 desaparecidos bajo los escombros en varias gobernaciones de la Franja de Gaza, siendo urgente una intervención para rescatarlas", ha dicho la oficina, que ha insistido en el riesgo que corren "miles" de edificios dañados por la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

HAMÁS HABLA DE "CONSECUENCIA" DE "LA GUERRA GENOCIDA"

Por su parte, Hamás ha afirmado que "la tragedia humanitaria en la ciudad de Gaza por el derrumbe del 'Edificio de la felicidad' (...) supone un nuevo capítulo de las catastróficas repercusiones humanitarias de la guerra genocida librada por la ocupación criminal contra el pueblo en la Franja de Gaza".

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"Responsabilizamos a la ocupación de este desastre, que constituye una prolongación directa de la brutal guerra de exterminio en la Franja de Gaza", ha dicho el grupo islamista palestino, según ha recogido el diario 'Filastin'.

Así, ha remarcado que "los crímenes de la ocupación no se limitaron a bombardear a civiles, destruir sus hogares y perpetrar masacres contra ellos", argumentado que "sus repercusiones persisten hoy con el derrumbe de edificios dañados y en ruinas donde los ciudadanos se vieron obligados a refugiarse, dada la destrucción generalizada de viviendas y barrios residenciales".

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"La grave escasez de maquinaria para la retirada de escombros y de equipos de rescate necesarios para buscar a las decenas de personas desaparecidas bajo el edificio amenaza con provocar la pérdida de más vidas de civiles inocentes a medida que transcurren las horas críticas", ha alertado.

Hamás ha reclamado por ello "una acción internacional urgente" para entregar maquinaria pesada y equipos de rescate al interior de Gaza para permitir que los equipos de emergencia "lleguen hasta los atrapados y rescaten a quienes aún permanecen con vida".

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El grupo ha solicitado a los mediadores del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 con Israel para aplicar la propuesta de Estados Unidos para Gaza, entre ellos Washington, que "asuman sus responsabilidades" y "trabajen para eliminar las restricciones que impiden la entrada de equipos de rescate y maquinaria necesaria".