Almeida avanza que Madrid se planteará el "reto" de unos Juegos Olímpicos y asegura que hay interés del COI

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado este lunes que Madrid se planteará el "reto" de postularse como candidata a los Juegos Olímpicos y ha asegurado que hay interés del Comité Olímpico Internacional (COI) en la capital.

"Estoy seguro de que Madrid es una sede natural para los Juegos Olímpicos y de que el COI está casi más interesado que Madrid en poder venir aquí a hacer los Juegos", ha manifestado durante un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI, donde ha afirmado que Madrid "está preparada" para acoger "esa aventura".

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Almeida ha respondido así al ser preguntado sobre si, tras la celebración del primer Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring, ha llegado el momento de recuperar la aspiración olímpica de la capital. "Esta es una ciudad que tiene esa capacidad y estoy seguro de que el reto nos lo vamos a plantear y vamos a tener que tomar decisiones", ha adelantado.

Almeida ha advertido, no obstante, de que una eventual candidatura deberá cumplir varias condiciones. La primera será alcanzar el "consenso y el acuerdo institucional", además de acreditar que una mayoría amplia de los madrileños quiere que la ciudad vuelva a intentarlo.

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También ha reclamado afrontar el proceso "no desde la certeza", pero sí desde la confianza en que Madrid cuenta con posibilidades reales de obtener la designación. "Lo que no nos podemos permitir es que nos pase lo que ocurrió en las tres candidaturas anteriores", ha señalado.

Cabe recordar que Madrid optó a organizar los Juegos de 2012, 2016 y 2020, que finalmente fueron concedidos a Londres, Río de Janeiro y Tokio, respectivamente.

El alcalde ha recordado especialmente la derrota de Madrid 2020 en la votación celebrada en Buenos Aires, donde la candidatura quedó eliminada frente a Estambul en el desempate de la primera ronda. "No les podemos volver a decir a los madrileños que va a pasar lo de Buenos Aires, que éramos la mejor candidatura con diferencia y caímos en la primera votación frente a Estambul", ha advertido.

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