Robles destaca en Rumanía el papel de España en la defensa del flanco oriental de la OTAN

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Bucarest, 16 sep (EFE).- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, visitó este miércoles la base aérea rumana Mihail Kogalniceanu, donde destacó la contribución de los militares españoles a la defensa del flanco oriental de la OTAN y abordó con su homólogo rumano, Radu Miruta, la situación de seguridad en la región.

"La unidad y la colaboración son herramientas indispensables para hacer frente a las amenazas", dijo Robles, quien subrayó que "juntos somos más fuertes" y que la cooperación entre aliados resulta esencial ante el actual escenario de seguridad, según un comunicado del Ministerio español de Defensa.

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Cerca de 200 militares españoles del Destacamento Aéreo Táctico 'Paznic' están desplegados en Rumanía, país con unos 600 kilómetros de frontera con Ucrania, con siete cazas F-18 y un avión de transporte A400M, preparados para despegar las 24 horas del día.

El ministerio español señaló que el destacamento, integrado en una misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN, ha participado en varias operaciones de alerta rápida, entre ellas la que acabó en agosto con el derribo de un dron, y anunció que en octubre se sumarán al despliegue tres helicópteros NH90.

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"En un escenario tan complejo e inestable, ustedes representan lo mejor de nuestras Fuerzas Armadas, garantizando la paz y los derechos humanos", afirmó Robles en un encuentro con los militares del destacamento, que ya visitó en 2025

Robles les agradeció además su labor y destacó el esfuerzo de permanecer lejos de casa manteniendo la "concentración, precisión y alerta" que exige una misión que calificó de "pilar fundamental para nuestra seguridad global".

El Ministerio de Defensa de Rumanía, por su parte, señaló en un comunicado que las conversaciones con Robles se centraron en las relaciones bilaterales, la situación de seguridad en el Mar Negro y las posibilidades de cooperación en el marco de la OTAN y la Unión Europea.

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Miruta agradeció la contribución española al refuerzo de la seguridad regional, especialmente tras los incidentes con drones registrados en los últimos meses, y elogió la actuación de los pilotos españoles, incluido el derribo de un dron el pasado 16 de agosto.

Ambos ministros reafirmaron además la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania frente a la invasión de Rusia y repasaron la cooperación europea en los Balcanes, África, Oriente Medio y en materia de seguridad marítima.