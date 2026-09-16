Merz cancela su viaje a la Asamblea General de la ONU por la crisis política interna

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Berlín, 16 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, ha cancelado su viaje de la semana que viene a Nueva York, donde iba a intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas, debido a la crisis política motivada por su escasa popularidad y por los buenos resultados del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

"La situación de la política interior exige que esté ahora en Berlín", admitió este miércoles el portavoz del Ejecutivo Stefan Kornelius en una rueda de prensa ordinaria en la capital alemana, en la que confirmó la información que habían avanzado la víspera medios alemanes.

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"Si hubiera ido a Nueva York se le hubiera acusado de no estar aquí. Todavía no tiene el don de la ubicuidad y por eso ha tomado esta decisión", dijo, saliendo al paso de las críticas que ha ocasionado la noticia de que Merz faltará a la cita internacional en Nueva York.

Kornelius también puso en duda que la popularidad de Merz sea realmente tan baja como sugieren algunos sondeos, que le señalan como el canciller peor valorado de todos los tiempos, con apenas un 10 % de apoyo entre los ciudadanos.

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"Ninguno de estos institutos que publican encuestas con esta frecuencia tienen los recursos financieros necesarios para realizar encuestas de este tipo. Así que deberíamos ser muy cautelosos con este instrumento", afirmó el portavoz.

La victoria de AfD hace diez días en la región oriental de Sajonia-Anhalt, donde podría formar su primer gobierno regional, y su pronosticado triunfo en los comicios de Mecklemburgo-Antepomerania (este también), donde los cristianodemócratas de Merz podrían sufrir una derrota estrepitosa, han provocado una crisis política para el canciller.

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Los medios afirman incluso que el próximo domingo, cuando se celebran también elecciones regionales en Berlín -en las que los cristianodemócratas compiten con AfD por el segundo puesto-, Merz pedirá un voto de confianza a la dirección de su partido.

No obstante, los ocho barones regionales con que cuenta la Unión Cristianodemócrata (CDU) manifestaron públicamente este miércoles su apoyo al jefe del Ejecutivo federal y pidieron expresamente la continuidad de la coalición de Gobierno con los socialdemócratas.

Algunas voces del partido habían pedido que Merz rompiera la alianza y siguiera gobernando en minoría para poder imponer sin obstáculos su programa de reformas y hacer frente así a la caída de su popularidad. EFE