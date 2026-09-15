Irán transmite a Líbano su "pleno apoyo" ante "la ocupación y las agresiones" israelíes y llama a cooperar

09/01/2026 January 9, 2026, Beirut, Lebanon: Lebanon's Parliament Speaker NABIH BERRI (R) meets with Iranian Foreign Minister ABBAS ARAGHCHI in Beirut. POLITICA Iranian Foreign Ministry / Zuma Press / Europa Pre

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mostrado al presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, "el pleno apoyo de la República Islámica de Irán a la honorable resistencia libanesa contra la ocupación y las agresiones", reivindicando "la necesidad de reforzar la coordinación" entre países de Oriente Próximo para "hacer frente" a Israel.

"El Ministro de Exteriores de nuestro país ha subrayado el pleno apoyo de la República Islámica de Irán a la honorable resistencia libanesa contra la ocupación y las agresiones del régimen sionista", ha indicado la propia cartera en un comunicado en redes en la que ha abordado la conversación entre ambos responsables.

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En este sentido, Araqchi ha expresado a Berri --que no se ha pronunciado al respecto hasta el momento-- "la constante preocupación de Irán por preservar la soberanía nacional y la integridad territorial del Líbano frente a las agresiones del régimen israelí genocida".

Asimismo, la cartera ha anotado que, durante la misma, "ambas partes han abordado los acontecimientos regionales y la necesidad de reforzar la coordinación entre los países de la región para hacer frente a la hegemonía y al belicismo del régimen sionista contra Líbano y otras naciones de la región".

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