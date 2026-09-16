Cuba pone en circulación nuevos billetes de 10.000 y 20.000 pesos ante escasez de efectivo

Guardar

La Habana, 16 sep (EFE).- Cuba puso en circulación a partir de este miércoles dos nuevos billetes de 10.000 y 20.000 pesos cubanos, la moneda nacional en la isla, como parte de las reformas al sistema bancario ante la escasez de efectivo y la elevada inflación que ahoga sobre todo a los cubanos más vulnerables.

El billete de 10.000 pesos cubanos equivale a 14 dólares al cambio informal o 83 dólares al cambio formal; y el de 20.000 pesos cubanos equivale a 28 dólares al cambio formal o 166 dólares al cambio formal.

PUBLICIDAD

Estas nuevas denominaciones se unen a los billetes de 2.000 y 5.000 pesos emitidos el pasado marzo y completan "la modificación anunciada" en el "cono monetario del país", explicó la víspera la presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado Portal.

Delgado Portal detalló que esta actualización busca adecuar el papel moneda circulante "a la situación de la economía, particularmente a las condiciones de precios y a las necesidades de la circulación monetaria".

La directora del BCC insistió en que este proceso de cambio "profundo" estará acompañado de una "rápida adaptación" de los trabajadores bancarios y sus formas de operar.

"Esos nuevos billetes grandes no los verán la mayoría de los clientes que están haciendo cola en este banco", dijo a EFE un habanero de 60 años que esperaba su turno para ser atendido en una de las filiales del Banco Metropolitano de la capital en el Vedado.

PUBLICIDAD

El hombre agregó que un jubilado cubano, que cobra unos 3.000 pesos (que equivale a 4,2 dólares en el mercado informal o 25 dólares en el mercado formal) "nunca podrá acceder a esas cantidades".

"Así que pueden sacar billetes de 40.000 pesos si quieren, pero un cartón de huevos te va a seguir comiendo casi todo el retiro", se lamentó.

Las personas que esperaban frente a varios bancos del Vedado, Centro Habana y La Habana Vieja, en su gran mayoría jubilados, dijeron no haber visto aún los nuevos billetes, que comenzarán a circular progresivamente, según el Gobierno.

Otro habanero de 75 años agregó a EFE que a pesar de las largas colas tiene que acudir a "sacar dinero en efectivo, porque aunque sea poco, no tiene otra manera de comprar alimentos" porque en muchos negocios particulares no aceptan transferencias con tarjetas.

PUBLICIDAD

"Es lo hay, por eso aquí estoy desde las 3:00 de la madrugada para lograr entrar temprano", aseguró.

En los nuevos billetes estarán representadas las imágenes de dos figuras de la Revolución Cubana: Haydee Santamaría en el de 10.000 y Vilma Espín, la esposa del expresidente Raúl Castro, en el de 20.000 pesos.

Dentro de las reformas económicas aplicadas actualmente por el Gobierno de La Habana se incluye la apertura de la primera casa de cambio privada, según anunció la directora del Banco Central de Cuba.

La isla caribeña vive una de las peores crisis económicas y humanitarias de su historia reciente, con una escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y la dolarización parcial.

Este miércoles el dólar alcanzó un nuevo récord histórico en la isla caribeña, al cotizar a 700 pesos (CUP) en el mercado cambiario informal, según la tasa que elabora diariamente el medio independiente El Toque, convertida en la referencia principal para expertos independientes y para la mayoría de la población. EFE

PUBLICIDAD

(foto)