El Parlamento suizo completa la aprobación del acuerdo de libre comercio con el Mercosur

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Ginebra, 16 sep (EFE).- El Parlamento suizo aprobó este miércoles el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, en el marco del pacto firmado hace un año por este bloque con la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), luego de que se adoptara en paralelo un paquete de apoyo económico para el sector agrícola.

La Cámara Baja (Asamblea Nacional), que el pasado junio había rechazado el acuerdo, hoy le dio su respaldo gracias a que se incluyó una dotación de 517 millones de francos (547 millones de euros) para compensar las pérdidas que este acuerdo comercial puede causar entre los agricultores suizos.

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El monto aprobado es más de tres veces superior a lo se había ofrecido anteriormente al sector (158 millones de francos), y que había sido rechazado por la representación de los agricultores por considerarlo insuficiente.

El acuerdo había sido previamente aprobado por la Cámara Alta (Consejo de Estados) del Parlamento, aunque algunos grupos que se oponen a éste han anunciado que intentarán lanzar un referéndum para que la población se pronuncie.

Según datos de la Secretaría de Estado para la Economía, el acuerdo permitirá que alrededor del 96 % de las exportaciones suizas al Mercosur entren libres de aranceles -de particular interés para el sector industrial y de productos suizos de alto valor-, lo que podría representar ahorros de hasta 155 millones de francos al año para las empresas.

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Suiza exportó en 2024 a los cuatro países del Mercosur más de 4.000 millones de francos en mercancías, frente a importaciones por 762 millones, excluyendo el oro.

El Gobierno suizo asegura que, después de los acuerdos con China y la Unión Europea, el de Mercosur presenta el mayor potencial de ahorro arancelario entre los acuerdos de libre comercio que tiene Suiza, casi al mismo nivel que el acuerdo con India.

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Además de los aranceles, el acuerdo elimina obstáculos técnicos al comercio y mejora el acceso de empresas suizas al mercado de servicios, al tiempo que evita que Suiza quede en desventaja frente a la UE, que también tiene un acuerdo de este tipo con el Mercosur.

A cambio, Suiza permitirá la entrada de determinados productos agrícolas que se consideran sensibles para la agricultura de este país, sea con aranceles reducidos o sin aranceles, aunque en la mayoría de los casos, las cantidades autorizadas representan menos del 2 % de lo que se consume en territorio suizo.

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Los parlamentos de Noruega e Islandia ya han aprobado el acuerdo, mientras que Liechtenstein tiene pendiente completar su procedimiento nacional.

El acuerdo entrará en vigor tres meses después de que al menos un país de cada bloque haya depositado el instrumento de ratificación ante el depositario, que en este caso es Noruega. EFE