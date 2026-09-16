El CAC 40 rebota un 0,6 % a la espera de la decisión de la Fed

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París, 16 sep (EFE).- El CAC 40 cerró este miércoles con una subida del 0,6 %, hasta los 8.141 puntos, recuperando parte del terreno perdido tras dos sesiones de elevada volatilidad, mientras los inversores aguardaban la decisión de la Reserva Federal estadounidense (Fed) sobre los tipos de interés.

El mercado anticipa un recorte de 25 puntos básicos en un contexto de inflación todavía elevada y una economía estadounidense que mantiene su resistencia.

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Entre los elementos que en esta jornada aliviaron la presión sobre los mercados, el petróleo volvió a bajar y el Brent se situó de nuevo en torno a los 105 dólares por barril, al tiempo que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años también volvió a situarse por debajo del 5 %.

Entre los valores del CAC 40 a la baja figuran los Renault, que cayó un 4,5%, y los de Stellantis, que cedió un 3,4 %, en línea con el sector automovilístico europeo.

TFF Group se desplomó un 6,6 %, tras anunciar una caída del 36,4 % de su facturación trimestral y advertir de un nuevo descenso de sus resultados en el ejercicio 2026-2027.

Por contra, terminaron la jornada en verde los valores de Société Générale, que ganó un 1,2 %, así como los del grupo de lujo LVMH (1,1 %) y los de Vinci (1,3 %).

En el mercado parisino cambiaron de manos títulos por valor de 3.547 millones de euros. EFE