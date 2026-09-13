China ofrece liderar el despegue tecnológico y desarrollo de la IA en los países BRICS

Guardar

Nueva Delhi, 13 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, ofreció este domingo el respaldo de China para acelerar el desarrollo tecnológico e industrial de los países que forman parte de los BRICS con especial hincapié en la inteligencia artificial (IA), un área por cuyo dominio Pekín mantiene un reñido pulso con Estados Unidos.

Xi realizó la propuesta durante su intervención en la segunda y última sesión de la cumbre de líderes de los BRICS que se celebra este fin de semana en Nueva Delhi, donde el mandatario chino planteó cinco iniciativas de cooperación que impulsen el crecimiento del llamado Sur Global en los campos de la IA, comercio e inversión, industria digital, manufactura inteligente y desarrollo de talentos, según la agencia oficial Xinhua.

PUBLICIDAD

Entre las ofertas del gobernante de la segunda economía del mundo destacan la de ayudar a los países del bloque a poner en marcha modelos abiertos de lenguaje que permitan establecer una zona de IA "abierta e inclusiva" para los BRICS, construir fábricas inteligentes, habilitar una plataforma en la nube para la industria digital de los miembros del bloque y formar jóvenes talentos en innovación y tecnología avanzada.

Según Xi, el 15 Plan Quinquenal aprobado este año no es solo la hoja de ruta del desarrollo de China, sino también "una lista de oportunidades de cooperación para el mundo" con la que el gigante asiático seguirá promoviendo "el desarrollo de alta calidad", la apertura de alto nivel, la iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda y "creando prosperidad junto a otros países del mundo".

PUBLICIDAD

En esta misma sesión el primer ministro de la India, Narendra Modi, había advertido de que el uso de la tecnología y los minerales críticos como armas geopolíticas pueden fracturar la cohesión del bloque, en plena carrera de desarrollo tecnológico mundial.

Por otro lado y como ya hizo en su discurso en la primera jornada de la cumbre, el líder chino volvió a pedir al bloque y al Sur Global que cierre filas en torno al multilateralismo, la autoridad y el papel de Naciones Unidas y la reforma de las instituciones multilaterales para hacerlas más eficientes, entre ellas la de la Organización Mundial del Comercio (OMC) "en la dirección correcta".

PUBLICIDAD

También sostuvo que los BRICS, y sobre todo las mayores economías del grupo, deben mantener estables y sin obstáculos las cadenas de suministro, así como fomentar la integración de los mercados.

"Un mundo sin reglas es como un cruce sin semáforos donde el caos y el desorden serían inevitables", consideró Xi, quien abogó por que las reglas globales se establezcan con consenso común y se apliquen con igualdad y sin dobles raseros.

PUBLICIDAD

China tomará de India el próximo año el testigo de la presidencia de los BRICS, que reúnen a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Este ha sido el primer viaje de Xi a la India en siete años, una visita que incluyó una reunión con Modi y que y supone un nuevo paso en la normalización de las relaciones bilaterales iniciada en 2024. EFE

PUBLICIDAD