La Armada de EEUU reconoce que Irán "destruyó totalmente" una importante base militar estadounidense en Bahréin

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El secretario en funciones de la Armada de Estados Unidos, Hung Cao, ha reconocido que las fuerzas de Irán causaron graves daños en una base naval estadounidense en Bahréin en el marco de la guerra desatada por la ofensiva estadounidense-israelí de febrero, afirmando que las tropas iraníes "destruyeron totalmente" la instalación.

"La destruyeron totalmente en Bahréin", ha afirmado Cao en una entrevista concedida a 'The Epoch Times', en referencia a la base Apoyo Naval a la Actividad en Bahréin (NASB, por sus siglas en inglés), que sirve como sede de las fuerzas navales del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y de la Quinta Flota.

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La base ha sido objetivo de varios ataques iraníes en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la citada ofensiva, dado que la citada base supone uno de los principales nudos logísticos de Estados Unidos en la región.

Cao, que no ha dado detalles sobre el nivel de daños en el lugar, ha apuntado sin embargo que la Armada está sopesando qué hacer con las instalaciones, incluida la posibilidad de repararla. "Tengo un equipo que está analizando eso", ha manifestado en la entrevista.

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En respuesta, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reseñado que Teherán "aprecia la franqueza" de Cao. "Nuestras poderosas Fuerzas Armadas ciertamente destruyeron totalmente el cuartel general de la Quinta Flota en Bahréin, así como otras bases que apoyan la agresión estadounidense".

"El pueblo estadounidense merece algo mejor que pagar la factura de las guerras de Israel", ha manifestado el jefe de la diplomacia iraní en un breve mensaje en redes sociales en respuesta al artículo de 'The Epoch Times'.

Las declaraciones de Cao llegan cerca de dos semanas después de que el jefe de Operaciones Navales de Estados Unidos, Daryl Caudle, recalcara que llevaría un tiempo que las fuerzas estadounidenses pudieran regresar a la base debido a los daños sufridos. "Me gustaría ser totalmente honesto con eso", dijo.

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El Ejército y la Guardia Revolucionaria de Irán han reivindicado numerosos ataques contra estas instalaciones y otros intereses estadounidenses en Oriente Próximo como parte de su respuesta a la ofensiva, asegurando que han causado enormes daños materiales y bajas entre los militares, si bien Washington ha dado pocos detalles sobre las pérdidas sufridas.