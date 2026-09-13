Agencias

Dos muertos y doce heridos en ataque de Ucrania a localidad rusa

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Moscú, 13 sep (EFE).- Dos personas murieron y otras doce resultaron heridas en un ataque de las fuerzas ucranianas en la localidad rusa de Nizhnekamsk, en la república de Tataristán, informaron las autoridades locales.

"Un dron impactó contra un árbol y, como consecuencia, dañó un automóvil cercano en el que viajaban cuatro jóvenes. Dos personas fallecieron y otras dos se encuentran hospitalizadas en estado grave", según el comunicado oficial, citado por la agencia Interfax.

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En total, agrega, doce personas resultaron heridas por los ataques nocturnos de Kiev.

En la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron, por su parte, de daños en un gasoducto a consecuencia de las acciones de Kiev. EFE

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