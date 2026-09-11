Localizados diez tripulantes de la embarcación ecuatoriana 'Don Rufo', hundida por EEUU en aguas del Pacífico

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La Armada de Ecuador ha anunciado este jueves que ha localizado a los diez tripulantes que buscaba de la embarcación 'Don Rufo', interceptada y hundida dos días atrás por el Ejército de Estados Unidos arguyendo que la misma actuaba como "estación flotante de reabastecimiento que prestaba apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar del Pacífico oriental".

"Como resultado de las acciones de búsqueda ejecutadas para determinar la situación de los diez tripulantes (...) de la embarcación 'Don Rufo', se logró su localización y recepción a bordo del BAE Atahualpa", ha informado la autoridad militar en un comunicado.

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Estos, ha agregado la Armada andina, se encuentran a bordo de la unidad naval y, tras arribar a puerto, continuarán con "los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes, de conformidad con la normativa vigente".

"Este resultado se alcanza tras las acciones de búsqueda y exploración aeromarítima desarrolladas de manera continua por la Armada de Ecuador desde el 8 de septiembre, mediante el despliegue coordinado de medios navales y aéreos", destaca el texto castrense que avanza, a su vez, que las labores orientadas a "la seguridad marítima y salvaguarda de la vida humana en el mar" proseguirán.

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A bordo de la embarcación, en el momento de su interceptación, se encontraban un total de 16 personas, de las cuales diez --las hoy localizadas-- se "alejaron del lugar de la intervención", según explicó entonces la fuerza andina.

El buque 'Don Rufo' ha sido la sexta embarcación que, desde el pasado 28 de agosto, ha interceptado y hundido el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) alegando que la misma estaba vinculada con la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador.

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Tales operaciones han estado en los últimos días en el foco mediático, motivando que los medios interrogaran al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre tales actuaciones y sobre la posibilidad de que murieran por causa de las mismas pescadores no vinculados con el narcotráfico.

"Aquí nadie tiene intención de matar a pescadores", sostuvo el alto funcionario en declaraciones a los medios durante su visita a Ecuador, en las cuales apuntó que "el riesgo más grande que existe" es que grupos criminales "sigan operando" porque, recalcó, "sí están asesinando".

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