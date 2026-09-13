Muere el empresario holandés condenado a 19 años de cárcel por tráfico armas en Liberia

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Bruselas, 13 sep (EFE).- El empresario holandés Guus Kouwenhoven, condenado por tráfico ilícito de armas y por complicidad en crímenes de guerra durante el conflicto bélico en Liberia entre 1999 y 2003, ha muerto a los 84 años, según informaron medios neerlandeses la noche del viernes citando un comunicado de su familia.

Este distribuidor de armamento, que perteneció al círculo cercano del exdictador liberiano Charles Taylor, fue condenado por un tribunal de Holanda a 19 años de prisión en 2017 por suministrar armas ilegalmente al régimen de Taylor mientras regía un embargo internacional que se aplicaba entonces a Liberia.

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Sin embargo, Kouwenhoven, que huyó a Sudáfrica, nunca llegó a ser extraditado de vuelta a los Países Bajos y murió sin haber cumplido su condena.

Tras su sentencia, Kouwenhoven fue detenido en Ciudad del Cabo a finales de 2017, pero quedó en libertad bajo fianza y su extradición se retrasó porque tuvo que ser hospitalizado por una fractura ósea complicada.

Durante estos últimos años, otros intentos devolverle a los Países Bajos tampoco dieron resultado, a pesar de que Sudáfrica le declaró persona indeseable y revocó su visado, según apuntaron medios neerlandeses.

Liberia sufrió dos guerras civiles (1989-1996 y 1999-2003) que costaron la vida a más de 150.000 personas y causaron centenares de miles de desplazados y refugiados, lo que llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a autorizar una misión que en su fase inicial llegó a contar con más de 15.000 efectivos. EFE

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