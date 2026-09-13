Al menos 1.400 desplazados llegan a Yibuti desde Yemen en 24 horas por la ofensiva hutí

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Nairobi, 13 sep (EFE).- Al menos 1.400 personas han llegado a Yibuti procedentes de Yemen en un periodo de 24 horas huyendo de la intensificación de los combates en el estrecho de Bab al-Mandeb, informó el ministro de Economía y Finanzas yibutiano, Ilyas Moussa Dawaleh.

“1.400 refugiados llegaron a Yibuti desde Yemen en tan solo 24 horas”, escribió Dawaleh a última hora del sábado en su cuenta X, acompañado por un vídeo que mostraba las embarcaciones siendo rescatadas por la Marina nacional, la Guardia Costera y los servicios de emergencia de Yibuti, tras quedarse sin combustible.

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En otra publicación, realizada el pasado viernes, el ministro detalló que 500 refugiados -entre ellos mujeres y niños- habían llegado a la ciudad costera de Obock tras ser rescatados en alta mar, mientras atravesaban el estrecho de Bab al Mandeb.

Obock, situada a unos 20 kilómetros por mar de la costa yemení, es el principal punto de llegada para quienes huyen del conflicto en Yemen, donde los rebeldes hutíes se apoderaron el viernes de la costa yemení del mar Rojo, cerca del estrecho de Bab al Mandeb, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio internacional.

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"El número de refugiados que llegan a Yibuti aumenta por momentos y, sin embargo, Acnur y otros organismos de la ONU presentes en el terreno parecen carecer de recursos para recibir y proteger a estas personas vulnerables con dignidad", afirmó el ministro yibutiano en sus redes sociales.

"Yibuti no puede asumir en solitario otra emergencia regional. Es necesario que la comunidad internacional se una a nosotros para apoyar a nuestros hermanos y hermanas yemeníes que huyen de la guerra. Yibuti está respondiendo. La comunidad internacional debe apoyarnos ahora con urgencia”, reclamó Dawaleh.

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De acuerdo con un comunicado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 76.000 personas huyeron de sus hogares en Yemen desde el mes de julio, frente a las 46.000 registradas apenas unos días antes.

La preocupación internacional por los hutíes ha aumentado en los últimos días por su ofensiva en el oeste de Yemen y por el riesgo de que esa escalada complique todavía más cualquier salida política al conflicto. EFE