Julián Alvarez, baja en el Atlético ante la Real Sociedad por una sobrecarga muscular

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Madrid, 13 sep (EFE).- Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, sufre una “sobrecarga muscular” y es baja para el partido de este domingo contra la Real Sociedad, correspondiente a la quinta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), según informó el club.

Julián Alvarez se retiró del entrenamiento de este sábado en el tramo final al sentir unas molestias físicas, por lo que su baja se suma a las ausencias de Pablo Barrios y Alexander Sorloth, por sendas lesiones musculares. EFE

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