97-79. La 'invencible' Estados Unidos no cede el trono Mundial

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Berlín, 13 sep (EFE).- Estados Unidos se proclamó campeona del mundo tras superar a Francia en la gran final del Mundial (97-79) disputada este domingo en Berlín, en la que los 22 puntos de Breanna Stewart, la mejor jugadora de la final, guiaron al ‘Team USA’ a su quinto oro Mundial consecutivo y el 12º en su palmarés, mientras que una desacertada segunda parte condenó a las galas.

Pese a no haber sido su torneo más brillante en cuanto a juego, ningún país fue capaz de superar a la EE.UU. de Kara Lawson durante el Campeonato, que sumó pleno de victorias (seis de seis) y volvió a colocarse la corona de reinas del baloncesto mundial, pese a que equipos como Francia, Italia e Italia le hicieron estar contra las cuerdas durante el torneo.

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La clasificación del Mundial de Berlín quedó con oro para EE.UU., plata para Francia y bronce para la selección española.