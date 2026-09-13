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Palmarés de los Mundiales

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Berlín, 13 sep (EFE).- Palmarés de los Mundiales femeninos de baloncesto desde la primera edición en Chile en 1953 hasta la vigésima en Berlín que finalizó este domingo.

Ed.

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Sede

Oro

Plata

Bronce

.1.

Chile 1953

EE.UU.

Chile

Francia

.2.

Brasil 1957

EE.UU.

U.R.S.S.

Checosl.

.3.

U.R.S.S. 1959

U.R.S.S.

Bulgaria

Checosl.

.4.

Perú 1964

U.R.S.S.

Checosl.

Bulgaria

.5.

Checoslovaquia 1967

U.R.S.S.

Corea

Checosl.

.6.

Brasil 1971

U.R.S.S.

Checosl.

Brasil

.7.

Colombia 1975

U.R.S.S.

Japón

Checosl.

.8.

Corea 1979

EE.UU.

Corea

Canadá

.9.

Brasil 1983

U.R.S.S.

EE.UU.

China

10.

U.R.S.S. 1986

EE.UU.

U.R.S.S.

Canadá

11.

Malasia 1990

EE.UU.

Yugosl.

Cuba

12.

Australia 1994

Brasil

China

EE.UU.

13.

Alemania 1998

EE.UU.

Rusia

Australia

14.

China 2002

EE.UU.

Rusia

Australia

15.

Brasil 2006

Australia

Rusia

EE.UU.

16.

Rep. Checa 2010

EE.UU.

R. Checa

España

17.

Turquía 2014

EE.UU.

España

Australia

18.

España 2018

EE.UU.

Australia

España

19.

Australia 2022

EE.UU.

China

Australia

20.

Berlín 2026

EE.UU.

Francia

España

EFE

jlg/mr/cmm/ism

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