Berlín, 13 sep (EFE).- Palmarés de los Mundiales femeninos de baloncesto desde la primera edición en Chile en 1953 hasta la vigésima en Berlín que finalizó este domingo.

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