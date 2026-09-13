Berlín, 13 sep (EFE).- Palmarés de los Mundiales femeninos de baloncesto desde la primera edición en Chile en 1953 hasta la vigésima en Berlín que finalizó este domingo.
Ed.
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Sede
Oro
Plata
Bronce
.1.
Chile 1953
EE.UU.
Chile
Francia
.2.
Brasil 1957
EE.UU.
U.R.S.S.
Checosl.
.3.
U.R.S.S. 1959
U.R.S.S.
Bulgaria
Checosl.
.4.
Perú 1964
U.R.S.S.
Checosl.
Bulgaria
.5.
Checoslovaquia 1967
U.R.S.S.
Corea
Checosl.
.6.
Brasil 1971
U.R.S.S.
Checosl.
Brasil
.7.
Colombia 1975
U.R.S.S.
Japón
Checosl.
.8.
Corea 1979
EE.UU.
Corea
Canadá
.9.
Brasil 1983
U.R.S.S.
EE.UU.
China
10.
U.R.S.S. 1986
EE.UU.
U.R.S.S.
Canadá
11.
Malasia 1990
EE.UU.
Yugosl.
Cuba
12.
Australia 1994
Brasil
China
EE.UU.
13.
Alemania 1998
EE.UU.
Rusia
Australia
14.
China 2002
EE.UU.
Rusia
Australia
15.
Brasil 2006
Australia
Rusia
EE.UU.
16.
Rep. Checa 2010
EE.UU.
R. Checa
España
17.
Turquía 2014
EE.UU.
España
Australia
18.
España 2018
EE.UU.
Australia
España
19.
Australia 2022
EE.UU.
China
Australia
20.
Berlín 2026
EE.UU.
Francia
España
EFE
jlg/mr/cmm/ism