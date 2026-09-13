Pensilvania reporta la tercera muerte por sarampión del año en EEUU ante contagios récord

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Miami, 13 sep (EFE).- Autoridades de Pensilvania informaron este domingo de la tercera muerte por sarampión del año en dicho estado y en todo Estados Unidos en medio de los contagios récord, aunque el Gobierno federal ha rechazado contabilizar dichos fallecimientos al argumentar que hay motivaciones políticas en su registro.

Una mujer de 40 años murió este sábado "a causa de complicaciones asociadas con el sarampión", reveló ahora la Oficina del Forense del Condado de Jefferson de Pensilvania en un comunicado, que no reveló su identidad por motivos de privacidad ni tampoco informó si estaba vacunada contra la enfermedad.

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"Aunque los casos graves siguen siendo infrecuentes, esta tragedia refleja que el sarampión no debe tomarse a la ligera. Las medidas de salud pública, el reconocimiento temprano de los síntomas y la consulta con profesionales de la salud son herramientas importantes", dijo el subforense principal, Jason Stiver.

Apenas hace tres semanas, el Departamento de Salud de Pensilvania reportó las dos primeras muertes por sarampión en dicho territorio en 35 años y las únicas reportadas en Estados Unidos en lo que va de 2026 por la enfermedad.

Estados Unidos registra un récord de casi 3.300 contagios por sarampión en lo que va de 2026, lo que implica la mayor cifra en 35 años y la mayor desde que la enfermedad se declaró erradicada en el 2000 en el país, donde han caído los índices de vacunación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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Pero el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha acusado a Pensilvania, cuyo gobernador es el demócrata Josh Shapiro, de "tal vez haber fabricado" las muertes por sarampión por razones políticas, por lo que pidió a los CDC no considerar los decesos en su registro oficial.

Shapiro, considerado un posible aspirante presidencial para 2028, ha pedido a Kennedy Jr. que motive a las personas a vacunarse y que deje de "difundir desinformación" sobre las inyecciones, que el secretario ha vinculado sin evidencia científica a condiciones como el autismo.

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El récord de sarampión ocurre en medio de una caída en los índices de vacunación en los niños de nivel preescolar, que descendió del 95,2 % en el ciclo escolar de 2019 a 2020 al 92,4 % en el de 2025 a 2026, lo que dejó 280.000 estudiantes "en riesgo", añade el reporte de los CDC. EFE