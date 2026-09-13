Trump abandona Irlanda con el mensaje de que la reunificación de la isla es "lo natural"

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Raúl Bobé

Londres, 13 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó este domingo Irlanda tras dejar el mensaje de que la reunificación de la isla es lo "natural", unos comentarios que han marcado su visita informal de dos días al país.

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Después de haber dicho el sábado que le gustaría ver "unida" a la isla de Irlanda y que la reunificación sucederá "tarde o temprano", Trump redobló hoy sus comentarios al ser preguntado por los medios durante el torneo del Abierto de Irlanda de golf en Doonbeg (oeste irlandés).

"Tienes a Irlanda del Norte y tienes a Irlanda. Me parece que lo natural sería juntarlas, pero esa es mi opinión", comentó Trump, asegurando que "mucha gente está de acuerdo".

Las declaraciones de Trump sobre la reunificación irlandesa han levantado ampollas en el Reino Unido, especialmente entre los partidos de la oposición. Sin embargo, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha optado este domingo por restarle importancia a sus palabras.

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Trump "cree que la unidad es la forma lógica de configurar la isla", dijo el jefe del Gobierno irlandés a los medios de comunicación en Doonbeg: "Lo ve desde la perspectiva de estar en la isla de Irlanda y, lógicamente, me dice que le parece inevitable que se unifique".

Desde 1921, en virtud del Acuerdo de Partición, con el que se puso fin al conflicto entre el movimiento republicano independentista y el Reino Unido, Irlanda está dividida en dos partes: la República de Irlanda, y la provincia británica de Irlanda del Norte.

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No obstante, el estatus norirlandés, sobre si debía formar parte del Reino Unido o reunificarse con el resto de la isla, fue el núcleo del sangriento conflicto apodado como los 'Troubles', entre finales de la década de 1960 y hasta 1998, cuando se rubricó el denominado 'Acuerdo de Viernes Santo' entre los Gobiernos de Dublín y Londres.

Trump ha evitado, en cambio, pronunciarse sobre una hipotética independencia de Escocia: "Me lo reservo para más adelante", comentó.

Antes de subirse al 'Air Force One' en el aeropuerto de Shannon (oeste irlandés) para regresar a Estados Unidos, Trump asistió a la final del Abierto de Irlanda de golf -celebrada en uno de sus campos- y entregó el trofeo al campeón del torneo, Shane Lowry.

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Frente a la multitud que se agolpaba en el hoyo 18, Trump aprovechó para anunciar que eliminaría los aranceles al whisky irlandés, una medida que fue recibida con vítores y aplausos.

También aprovechó un breve encuentro con la prensa para responder a cuestiones sobre la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio, las prospecciones petroleras en el mar del Norte o la inteligencia artificial.

Para la visita informal de dos días de Trump a Irlanda se ha llevado a cabo uno de los mayores dispositivos de seguridad de la historia de la isla, con más de 4.000 agentes de la Policía irlandesa (Garda) desplegados por tierra, mar y aire, cortes de tráfico y controles exhaustivos.

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También ha destacado por las multitudinarias protestas, pacíficas y de corte antibelicista, convocadas a lo largo del fin de semana en Dublín, Shannon y en los alrededores del complejo de golf de Doonbeg contra de la presencia del mandatario estadounidense en territorio irlandés. EFE