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Trump termina su visita a Irlanda con el anuncio del levantamiento de los aranceles al whisky irlandés

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprovechado su discurso de entrega de trofeos en el Irish Open de golf para anunciar el levantamiento de los aranceles al whisky irlandés.

"Quiero mencionar una cosa. El taoiseach (primer ministro) y yo hemos hablado de ello y (el golfista Shane) Lowry me ha hablado de ello y todo el mundo me pedía un favor. 'Es tan injusto lo que está pasando. ¿Podría usted levantar los aranceles del whiskey irlandés?'", ha explicado.

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"Y les he dicho en nombre de los Estados Unidos de América: voy a levantar los aranceles al whiskey irlandés", ha afirmado, a lo que la multitud ha respondido con gritos de júbilo y aplausos.

El campeón del Irish Open, Lowry, ha bromeado tras el anuncio con que las destilerías deberían remitirle un cheque en agradecimiento. "Ha anunciado el levantamiento de los aranceles al whiskey por mí", ha subrayado.

Desde el Gobierno, la ministra de Asuntos Exteriores, Comercio y Defensa, Helen McEntee, ha expresado su satisfacción por el levantamiento de este arancel y ha destacado que "es una importante fuente de empleo en toda Irlanda".

El whisky irlandés está sujeto a un arancel del 10%, superior al whisky escocés o norirlandés, que no tienen ningún arancel para su exportación a Estados Unidos.

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