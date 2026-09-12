Zelenski plantea reunirse con Putin en Miami si acude a la reunión de líderes del G20

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado su disposición a reunirse con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la reunión de líderes del G20 que se celebrará en noviembre en Miami, Estados Unidos, si finalmente el líder ruso acude a la cita, afirmando que lo importante de esa eventual cita es que se llegara a acuerdos para parar la guerra.

"Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones. No se trata de palabras, de lo que yo vaya a decirle o de lo que él quiera decir", ha afirmado Zelenski en declaraciones a la televisión alemana Deutsche Welle, al ser preguntado si ve posible un cara a cara con motivo de dicha reunión.

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En todo caso, el presidente ucraniano, que ha afirmado que estará presente en la cumbre en Miami, ha incidido que el eventual encuentro tiene que producir resultados. "Lo único que importa es el resultado. El resultado es lo que importa", ha dicho en el marco de su visita a Canadá donde ha firmado una serie de acuerdos para el apoyo a largo plazo a Kiev.

OBJETIVO ES CONTAR CON 100 MISILES PATRIOT AL MES

Sobre las necesidades militares de Ucrania cuando se acerca un nuevo invierno marcado por el conflicto, Zelenski se ha fijado como objetivo movilizar un centenar de misiles Patriot para repeler ataques rusos durante el invierno.

"Es un enorme desafío tener 100 misiles al mes. Eso es lo que quiero. Quiero tener 100, 120 durante estos meses difíciles, especialmente los meses fríos", ha señalado.

El líder ucraniano ha subrayado que el principal proveedor de este material es Estados Unidos, aunque Ucrania está explorando también el suministro por parte de países árabes, que no ha querido mencionar, o de socios europeos.

En todo caso ha reconocido las dificultades para recabar estos paquetes militares que garanticen la defensa antiaérea ucraniana, tras incidir en que Washington tiene "voluntad política de vender y ayudar" a Ucrania, "pero la producción no es demasiado grande".

"Esta es la primera parte para poder seguir adelante. Tenemos que conseguir estos misiles y llevarlos a Ucrania", ha expuesto el dirigente ucraniano sobre la planificación militar los próximos meses.