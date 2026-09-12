Sólida 'pole' del italiano Marco Bezzecchi en Misano por delante del español Marc Márquez

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El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha logrado este sábado la 'pole position' en la categoría de MotoGP durante el Gran Premio de San Marino, decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo, por delante de los españoles Marc Márquez (Ducati) y Fermín Aldeguer (Ducati).

Otro español, Raúl Fernández (Aprilia), abrió la actividad de las sesiones clasificatorias en el Misano World Circuit Marco Simoncelli liderando la Q1 con un mejor tiempo de 1:30.535, mientras que el propio Fermín Aldeguer fue segundo (1:30.577) y accedió junto a él a la Q2.

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Ya en esa segunda tanda, Bezzecchi rodó pronto en 1:29.982 y puso un baremo que a la postre resultó inalcanzable para otros 'gallitos' como su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati) y el español Jorge Martín (Aprilia), asomados tímidamente a la zona alta en la tabla de tiempos.

Marc Márquez fue quien más se acercó al lugar de cabeza con su mejor registro de 1:30.180, que le valió para ser segundo y relegar al tercer puesto al entonado Aldeguer, cuyo mejor 'crono' fue 1:30.350 y dejó a Di Giannantonio cuarto (1:30.386) y a 'Martinator' quinto (1:30.569).

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