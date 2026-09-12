Un congreso internacional homenajeará al nobel español de Literatura Juan Ramón Jiménez

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Huelva (España), 12 sep (EFE).- Un congreso internacional analizará la figura y la obra del poeta español Juan Ramón Jiménez (1881-1958) para conmemorar el 70º aniversario de la concesión del premio Nobel, y estudiará su influencia y la de su esposa, la escritora Zenobia Camprubí (1916-1956), en la generación literaria de 1927.

Especialistas de varias disciplinas pronunciarán conferencias y participarán en debates agrupados con el título de 'Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez y el 27. Magisterio y vivencia' entre el 26 y el 28 de octubre en la ciudad de Huelva y la localidad de Moguer, donde nació el escritor español, autor del famoso poema 'Platero y yo'.

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El 25 de octubre se cumplen esos 70 años de la concesión del Nobel de Literatura "por su poesía lírica, un modelo de pureza artística y alta espiritualidad", uno de los principales poetas del siglo XX en la literatura universal, señala la organización del congreso en su web.

Ambos fueron fundamentales "en las dinámicas culturales y creativas de la Generación del 27, tanto desde la importante influencia de la poesía de Juan Ramón y por su papel en la Residencia de Estudiantes, como por el activismo de Zenobia", indica el congreso.

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Subraya el papel de ésta en el avance del reconocimiento de la dignidad y los derechos de las mujeres, especialmente como una de las fundadoras del Lyceum Club Femenino, y su trabajo como traductora del nobel bengalí Rabindranath Tagore, y vínculo entre la literatura española y norteamericana.

La pervivencia de su ejemplo y de su magisterio se mantuvo viva incluso "durante el duro tiempo de su exilio y de la posguerra (española), y hasta la actualidad", dice la organización. Ambos murieron en Puerto Rico. EFE