Xi dice que China trabajará con los BRICS para lograr la paz en Oriente Medio

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Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este sábado que China trabajará con los países miembros de los BRICS para jugar el papel que le corresponde en la consecución de la paz en Oriente Medio y el Golfo.

Xi, que llegó en esta misma jornada a Nueva Delhi para participar en la cumbre de líderes del bloque, subrayó en su intervención que la guerra "ha causado serias pérdidas a los pueblos de la región y no sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional".

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La visita del líder chino a India es la primera en siete años e incluirá una reunión con su homólogo de este país, Narendra Modi, con vistas a consolidar el cauteloso deshielo bilateral iniciado en 2024 tras años de enfrentamiento fronterizo. EFE

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