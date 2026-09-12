Agencias

Trump: Un conflicto entre R.Unido y Argentina por Malvinas sería un "desastre potencial"

Guardar

Dublín, 12 sep (EFE).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que un conflicto entre el Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas ('Falkland Islands') sería un "desastre potencial", aunque se mostró confiado de que sería capaz de "resolverlo" en caso de solicitar su ayuda.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse en Dublín con el 'taoiseach' (primer ministro irlandés), Micheál Martin, el jefe de la Casa Blanca afirmó que las Malvinas son "muy interesantes" y actualmente hay dos países, el Reino Unido y Argentina, que están "enfadados" entre sí.

PUBLICIDAD

"(Los británicos) Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) hablamos de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo", dijo el presidente estadounidense. EFE

Últimas Noticias

Sólida 'pole' del italiano Marco Bezzecchi en Misano por delante del español Marc Márquez

Sólida 'pole' del italiano Marco Bezzecchi en Misano por delante del español Marc Márquez

Modi pide a los BRICS una hoja de ruta para reformar la gobernanza mundial

Infobae

Mónica García acusa a Ayuso de destinar "dinero de todos" al "interés de unos pocos" con el GP

Mónica García acusa a Ayuso de destinar "dinero de todos" al "interés de unos pocos" con el GP

Eyal Weizman: La destrucción de Gaza por Israel busca "una Palestina sin palestinos"

Infobae

El oteador de palabras: “piscinear”, “tragaplásticos”, “pirocúmulo”...

Infobae