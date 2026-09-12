Trump: Un conflicto entre R.Unido y Argentina por Malvinas sería un "desastre potencial"

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Dublín, 12 sep (EFE).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que un conflicto entre el Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas ('Falkland Islands') sería un "desastre potencial", aunque se mostró confiado de que sería capaz de "resolverlo" en caso de solicitar su ayuda.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse en Dublín con el 'taoiseach' (primer ministro irlandés), Micheál Martin, el jefe de la Casa Blanca afirmó que las Malvinas son "muy interesantes" y actualmente hay dos países, el Reino Unido y Argentina, que están "enfadados" entre sí.

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"(Los británicos) Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) hablamos de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo", dijo el presidente estadounidense. EFE