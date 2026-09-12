Agencias

Modi pide a los BRICS una hoja de ruta para reformar la gobernanza mundial

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Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, llamó este sábado a los países del bloque BRICS a transformar la "pirámide de privilegios" de la gobernanza mundial y propuso elaborar una hoja de ruta con diez propuestas de reforma de aquí a la próxima cumbre.

"La estructura actual de la gobernanza global parece una pirámide. En su parte superior se concentran el poder y la toma de decisiones. Y en la parte inferior se encuentran aquellos países que se ven afectados por estas decisiones, pero no pueden darles forma", dijo en la apertura de la primera sesión de la cumbre de líderes. EFE

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