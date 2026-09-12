Pezeshkian reta a EEUU e Israel a enfrentarse directamente y asegura que Irán "nunca se rendirá"

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El presidente de Irán, Mazoud Pezeshkian, ha asegurado este viernes que su país "no se rendirá" ante las amenazas militares de Estados Unidos e Israel y ha retado a sus fuerzas a enfrentarse directamente en lugar de "atacar la infraestructura y el sustento de la gente".

Durante la cumbre de los BRICS --bloque de países emergentes que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros miembros más recientes-- celebrada en Nueva Delhi, el presidente iraní ha arremetido contra Washington y Tel Aviv por la guerra comenzada el pasado febrero y les ha acusado de intentar intimidar a la nación iraní, la cual, según el mandatario, "no se doblegará" y no dudará "en contraatacar".

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"Hoy, Irán ha logrado enfrentarse con éxito a Israel y a Estados Unidos simultáneamente; quieren intimidarnos, y nosotros no nos dejamos intimidar. Jamás nos doblegaremos ante ellos. Si nos presionan, respondemos", ha sostenido en una conversación junto al primer ministro indio, Narendra Modi.

Asimismo, Pezeshkian ha señalado a ambos países como falsos "defensores de los Derechos Humanos" y "verdaderos terroristas", en referencia a los ataques estadounidenses sobre suelo iraní que acabaron con la vida de 168 jóvenes estudiantes de un colegio femenino.

"En realidad, son los demonios, los verdaderos terroristas, porque asesinaron a 168 escolares en un instante, gracias a sus modernas tecnologías. ¿Nos llaman terroristas? ¿Y ustedes, que matan seres humanos, bombardean a científicos y atacan escuelas y hospitales?", ha espetado.

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De esta manera, ha retado a los ejércitos de Estados Unidos e Israel a luchar en tierra contra su propio Ejército, el cual --ha dicho-- "nunca se rendirá".

"Si tienen el valor suficiente, luchen contra los soldados, contra los militares. ¿Por qué atacan la infraestructura y el sustento de la gente? El pueblo de Irán no se rendirá. Creemos en los valores humanos y creemos que todos los seres humanos, toda la humanidad, gozan de los mismos derechos", ha añadido.

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El primer ministro indio se ha reunido con el presidente iraní en el marco de la Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, siendo esta la segunda reunión entre ambos líderes en menos de dos semanas anteriormente se habían reunido el 31 de agosto en el marco de la Cumbre de la OCS en Bishkek.

Por su parte, Modi ha reiterado la postura constante de India de que todos los problemas deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia. Asimismo, ha subrayado la necesidad de continuar los esfuerzos para garantizar una paz y estabilidad duraderas en la región, salvaguardando la libertad de navegación y comercio en el estrecho de Ormuz, así como la seguridad y el bienestar de los marineros.

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