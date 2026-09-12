El Festival de Venecia entrega hoy su León de Oro con 21 películas aspirantes

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Venecia (Italia), 12 sep (EFE).- El Festival de Venecia anunciará esta tarde el palmarés de su 83ª edición y su León de Oro, un premio al que aspiran un total de 21 películas de directores como Lee Chang-dong, Martin McDonagh, Danny Boyle, Nanni Moretti, Werner Herzog o el documental sobre los bombardeos en Gaza, 'Naza'.

La ceremonia en la que se anunciarán los premios y se pondrá fin a once intensos días de cine comenzará a las 19.00 hora local (17.00 GMT) en el Palacio del Cine del Lido, la isla veneciana donde se celebra cada año este prestigioso evento cinematográfico.

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Un jurado internacional presidido por la estadounidense Maggie Gyllenhaal será el encargado de deliberar y decidir los ganadores.

Este año la Mostra ha estrenado 21 cintas en su sección principal, la que da acceso al León de Oro, su mayor reconocimiento.

Algunas de las más aplaudidas han sido 'Possible Love' del surcoreano Lee Chang-don; 'Wild Horse Nine' de Martin McDonagh y ambientada en el Chile previo al Golpe; o 'Naza', un documental de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor sobre las estrategias de exterminio en Gaza.

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Así como 'Ink', cinta sobre el magnate Rupert Murdoch dirigida por Danny Boyle; o 'Woman Unknown', única realizada en solitario por una mujer, la danesa May al-Tukhi.

Del ámbito hispano destacan 'Bunker', dirigida por Florian Zeller y con Penélope Cruz y Javier como protagonistas; 'Ritorno a Buenos Aires', inspirada en sus recuerdos de preso en la dictadura del italo-chileno Marco Bechis, y 'Succederà questa notte', el regreso a Venecia del italiano Nanni Moretti, con producción española.

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De Francia, compiten '15/18' de Cédric Kahn, 'Un bon petit soldat' de Stéphane Brizé y 'Un peu avant minuit' de Nicolas Pariser.

Mientras que de Italia se han presentado 'The Echo Chamber' de Andrea Pallaoro, 'L'estranea' de Paolo Strippoli e 'Il fuoco che ti porti dentro' de Edoardo De Angelis.

De Japón han llegado 'Look Back' de Hirokazu Koreeda y 'Mr. Nelson, Did You Kill People?' de Shinya Tsukamoto.

El veterano alemán Werner Herzog ha estrenado 'Bucking Fastard'; el ruso Iliá Jrzhanovski 'DAU'; el iraní Ali Asgari, 'A Bit of Light'; y los estadounidenses Casey Affleck y Lance Oppenheim, 'Company' y 'Primetime', respectivamente.

Por otro lado, en la segunda sección competitiva, Horizontes, dedicada a las nuevas vanguardias, solo se han estrenado dos cortometrajes en español: 'Los Poderes' del colombiano Salim Jaller y 'Una Fortaleza' de la chilena Alba Gaviraghi. EFE

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