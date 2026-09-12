Arabia Saudí anuncia el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste

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Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado el cierre preventivo del oleoducto Este-Oeste "como medida de precaución", después de que la infraestructura energética sufriera varios ataques durante la mañana del jueves en las regiones de Riad y Medina, según ha informado el Ministerio de Energía saudí.

Fuentes de la cartera ministerial han precisado que los incidentes han dejado varios heridos, todos ellos trasladados para recibir atención médica, de acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales.

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La misma nota aclara que, tras los ataques, equipos técnicos especializados y unidades de emergencia se han desplazado de inmediato hasta las zonas afectadas para comprobar el estado de las infraestructuras afectadas y comprobar su seguridad.

Asimismo, asegura que las actuaciones sobre el terreno se están desarrollando conforme a los protocolos de seguridad y los planes de emergencia establecidos, en coordinación con los organismos competentes.

Así las cosas, el Ministerio ha garantizado además que informará "oportunamente" de cualquier actualización relacionada con la situación.

El cierre temporal afecta a una infraestructura especialmente relevante para la estrategia energética del reino, ya que el oleoducto Este-Oeste permite trasladar petróleo desde los yacimientos situados en el este del país hasta las instalaciones de exportación de Yanbu, en la costa del mar Rojo.

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La importancia de esta vía ha ido en aumento desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a raíz del cierre del estrecho de Ormuz, pues Arabia Saudí ha utilizado el oleoducto para desviar alrededor de cinco millones de barriles diarios de crudo que, en otras circunstancias, habrían salido desde terminales situados en el golfo Pérsico.

De este modo, la infraestructura se ha constituido como una alternativa estratégica a la ruta marítima por Ormuz y ha permitido mantener una vía de salida para parte de la producción petrolera saudí hacia los mercados internacionales sin depender del estrecho.

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El Ministerio de Exteriores saudí había atribuido en una comunicación previa los ataques contra el oleoducto a drones lanzados desde territorio iraquí, y ha indicado que, por el momento, no responderá militarmente a los ataques, después de la petición formulada por el primer ministro iraquí, Ali Al Zaidi.

En esta línea, el Ejecutivo saudí ha afirmado que el Reino "dará al Gobierno iraquí, país hermano, la oportunidad de tomar las medidas necesarias para prevenir ataques lanzados desde territorio iraquí contra el Reino y los países vecinos", poniendo de manifiesto su disposición a respaldar los esfuerzos de Bagdad para contener la situación.

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No obstante, Riad ha advertido de que mantiene su derecho a adoptar las medidas que considere necesarias para proteger su soberanía, su seguridad, sus instalaciones y a sus ciudadanos y residentes.

Por su parte, las autoridades iraquíes han agradecido la decisión saudí de no emprender represalias y han anunciado una investigación urgente para determinar la responsabilidad de la milicia implicada en los ataques y de los grupos que pudieran respaldarla.

Bagdad ha condenado asimimso que cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad y la estabilidad de Arabia Saudí y ha reiterado que el territorio y el espacio aéreo iraquíes no deben emplearse para lanzar ataques contra otros países.