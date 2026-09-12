El líder de Níger releva a un importante cargo militar dos semanas después del intento de golpe de Estado

12/09/2026 Archivo - El general nigerino Abdourahamane Tchiani. El líder golpista de Níger, el general Abdourahmane Tchiani, ha destituido este viernes al general Moussa Salaou Barmou como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, dos semanas después del fallido intento de golpe de Estado registrado en la capital Niamey, repelido por la junta militar nigerina con apoyo del África Corps ruso. POLITICA - OFICINA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE NÍGER

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El líder golpista de Níger, el general Abdourahmane Tchiani, ha destituido este viernes al general Moussa Salaou Barmou como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, dos semanas después del fallido intento de golpe de Estado registrado en la capital Niamey, repelido por la junta militar nigerina con apoyo del África Corps ruso.

En su lugar, Tchiani ha nombrado al general Mahaman Sani Kiaou, según ha anunciado el Ministerio de Defensa nigerino en un comunicado recogido por la agencia estatal de prensa (ANP).

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La destitución del general Salaou Barmou --figura clave del golpe de Estado del 26 de julio de 2023 y miembro destacado del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CNSP)-- supone la mayor sacudida en el estamento militar nigerino desde el ascenso al poder de Tchiani.

Aunque el comunicado oficial no ha ofrecido explicaciones sobre el relevo, la decisión se produce pocos días después de los graves incidentes registrados los pasados 28 y 29 de agosto en la capital, Niamey, en donde la Alianza de Estados del Sahel (AES), de la que es parte Níger, dio el domingo por "frustrado" el motín que estalló la madrugada del sábado en la capital; un "intento de golpe de Estado", según las declaraciones de las autoridades nigerinas.

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El nuevo jefe del Estado Mayor, el general Sani Kiaou, procede también de la jefatura del Estado Mayor del Ejército y cuenta también con un amplio historial en las Fuerzas Especiales.