Trump pide homenaje de cinco años a George Washington y una estatua de 9 metros en el Museo Nacional de Historia

12/09/2026 Trump pide un homenaje de cinco años a Washington y una efigie de nueve metros en el Museo Nacional de Historia de EEUU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a la institución cultural Smithsonian a dedicar una exposición de cinco años a George Washington en el Museo Nacional de Historia Americana de Estados Unidos y a sustituir una escultura modernista situada frente al edificio por una estatua de nueve metros del primer presidente del país. POLITICA DONALD TRUMP

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a la institución cultural Smithsonian a dedicar una exposición de cinco años a George Washington en el Museo Nacional de Historia Americana de Estados Unidos y a sustituir una escultura modernista situada frente al edificio por una estatua de nueve metros del primer presidente del país.

Trump ha defendido en una serie de publicaciones en redes sociales que la muestra debería comenzar de inmediato y permanecer abierta hasta el 22 de febrero de 2032, fecha en la que se cumplirán 300 años del nacimiento de Washington.

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El inquilino de la Casa Blanca ha presentado al que fue comandante del Ejército Continental durante la Guerra de Independencia como una figura esencial para la existencia de Estados Unidos y de sus libertades.

"George Washington es, sin duda, el mayor héroe de Estados Unidos. Sin él, nuestro país y nuestras libertades no existirían", ha sostenido. "Esa extraña escultura modernista no transmite ningún mensaje sobre Estados Unidos, no inspira a nadie y no rinde homenaje a ninguno de nuestros grandes héroes estadounidenses", ha continuado en referencia a la obra "Infinito", actualmente instalada frente al museo, y cuya retirada reclama para dar paso a un monumento dedicado a Washington.

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En la misma línea, ha criticado al Smithsonian por considerar insuficiente la atención prestada a Washington y a otros Padres Fundadores durante la celebración del 250º aniversario de la independencia estadounidense.

En particular, ha reprochado a la institución que el museo no haga referencia al cruce del río Delaware protagonizado por Washington el 25 de diciembre de 1776, una acción que, según el presidente, fue determinante para el desarrollo de la Revolución Americana.

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"UNA HISTORIA QUE VALE LA PENA ENSEÑAR"

Frente al enfoque que atribuye al Smithsonian, Trump ha propuesto "Centro para los Héroes Estadounidenses" desde el que se difundan las historias de ciudadanos que superaron adversidades, contribuyeron al desarrollo del país, defendieron Estados Unidos o ayudaron a acercarlo a sus principios fundacionales.

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"Esa es una historia que vale la pena enseñar, porque es la historia de Estados Unidos", ha insistido.

El mandatario ha reclamado también un mayor espacio para la victoria estadounidense en Trenton y para el relato de quienes combatieron y murieron durante la lucha por la independencia.

Las críticas de Trump se han extendido a la orientación adoptada por el Smithsonian bajo su anterior dirección. El presidente ha cuestionado la creación de un "Centro para la Historia Restaurativa" y la elaboración de un "Plan de Descolonización", al considerar que ambos proyectos ponen el foco en las personas que sufrieron opresión sin prestar suficiente atención a quienes, a su juicio, lograron hacerle frente.

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Asimismo, ha cargado contra una exposición que aborda el período comprendido entre 1492 y 1776 y que emplea la expresión "Gran Desorden" para referirse a la etapa marcada por la llegada de Cristobal Colón al continente americano y la posterior colonización europea del mismo.

UNA NARRACIÓN "JUSTA" DE LA HISTORIA DE EEUU

El presidente ha pedido además que el museo, financiado con fondos públicos, abandone lo que considera un enfoque marcado por el activismo ideológico y centre su labor en ofrecer una narración "justa, precisa y coherente" de la historia estadounidense. Para Trump, Washington constituye el punto de partida más adecuado para esa revisión.

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Como primera medida, ha solicitado que el Smithsonian coloque en el museo una estatua de Washington de 3,35 metros de altura que fue exhibida recientemente durante la carrera 'Freedom 250 Grand Prix' en el Salón de las Banderas. Su propuesta es que ocurra el 17 de septiembre de 2026, con motivo del Día de la Constitución.

Posteriormente, una vez preparada la nueva muestra, Trump quiere que se instale frente al museo la referida estatua monumental de Washington de nueve metros en el emplazamiento ocupado actualmente por "Infinito".

"En lugar de centrarse en el activismo ideológico, los líderes del Museo Nacional de Historia de Estados Unidos, financiado por los contribuyentes, deberían centrarse en contar la historia de Estados Unidos de forma justa, precisa y coherente, y no hay mejor persona para empezar que George Washington", ha concluido el presidente.

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