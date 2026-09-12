Los BRICS se citan en Delhi para medir su consenso ante guerras, comercio y reforma global

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Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- Los líderes de los BRICS abren este sábado en Nueva Delhi una cumbre en la que buscarán reforzar el peso de las economías emergentes en la gobernanza mundial, en medio de las guerras en Oriente Medio y Ucrania, las tensiones comerciales y las diferencias internas de un bloque que reúne ya a once países y cerca de la mitad de la población mundial.

La primera sesión, que comenzará esta tarde en el centro de convenciones Bharat Mandapam, estará dedicada a la "gobernanza global inclusiva y el fortalecimiento del multilateralismo", uno de los ejes de la presidencia india.

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Los países negocian una declaración con referencias a la reforma de las instituciones internacionales y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un mayor peso de los países en desarrollo en los organismos multilaterales y una posición común contra el terrorismo.

La búsqueda de consensos llega, sin embargo, en un momento especialmente complejo para el grupo. Rusia participa en plena guerra en Ucrania y bajo sanciones occidentales, mientras que el conflicto en Oriente Medio involucra directamente a Irán y afecta a otros miembros como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, además de alterar las rutas marítimas y los mercados energéticos.

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El primer ministro indio, Narendra Modi, puso ya el viernes el foco en estas tensiones al advertir ante el Foro Empresarial de los BRICS de que el comercio mundial solo puede avanzar cuando las rutas marítimas son seguras.

Pidió además al Consejo Empresarial del bloque que identifique las diez principales barreras al comercio entre sus miembros, mientras Nueva Delhi intenta dar contenido económico a una agrupación que representa alrededor del 49,5 % de la población mundial, el 40 % del PIB global y el 26 % del comercio.

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Otro de los grandes focos de la jornada será el regreso del presidente chino, Xi Jinping, a la India por primera vez en siete años y su prevista reunión con Modi tras el enfrentamiento militar en la frontera del Himalaya en 2020.

Xi coincidirá en Nueva Delhi con el presidente ruso, Vladímir Putin, que se reunió el viernes con Modi para abordar cooperación en defensa, energía y comercio, así como los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, y con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. EFE

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