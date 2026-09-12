Los BRICS siguen negociando una declaración común pese a las divergencias

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Nueva Delhi, 12 sep (EFE).- Los países de los BRICS continuaban este sábado negociando una declaración conjunta con el objetivo de alcanzar un consenso pese a las divergencias entre sus miembros, aseguró a EFE una fuente próxima a las conversaciones.

"Todavía no (hay consenso). Las negociaciones siguen en curso", indicó a EFE la fuente al ser preguntada sobre si el bloque había cerrado ya un acuerdo sobre el texto, mientras los líderes comenzaban sus reuniones en Nueva Delhi.

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La declaración final es uno de los principales termómetros de cohesión de una cumbre marcada por la guerra en Oriente Medio, la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales y las diferencias entre varios de los once miembros del grupo.

Uno de los puntos más delicados es la búsqueda de una formulación común sobre Oriente Medio, en un bloque que reúne a Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, con posiciones e intereses distintos en medio del conflicto regional.

La India, anfitriona de la cumbre y presidenta de turno de los BRICS, ha hecho de la búsqueda de consensos uno de los ejes de la reunión y ha mantenido en las últimas horas contactos bilaterales con varios de los líderes implicados.

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El primer ministro indio, Narendra Modi, se reunió el viernes con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, con quien abordó el impacto de la guerra sobre el comercio marítimo y las rutas energéticas, y este sábado recibió al príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Los líderes comenzaron esta tarde la primera sesión de la cumbre, dedicada a la gobernanza global y el multilateralismo, mientras continuaban los contactos para cerrar un texto común.

Los BRICS reúnen a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. EFE

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