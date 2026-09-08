La UEFA homenajeará a las víctimas de las inundaciones de Nepal en la primera jornada de la Champions

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El fútbol europeo rendirá homenaje a las víctimas de las devastadoras riadas que azotaron Nepal el 26 de agosto, guardándose un minuto de silencio y exhibiéndose una pancarta como muestra de solidaridad y apoyo antes con el mensaje 'No estás solo, Nepal' en de todos los partidos de la Liga de Campeones de esta semana, según confirmó la UEFA este martes en un comunicado.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, señaló que "toda la familia del fútbol europeo" se unirá antes de los partidos de esta semana para expresar sus más sinceras "condolencias y apoyo" al pueblo de Nepal. "Les deseamos fuerza y resistencia mientras continúan recuperándose de esta tragedia y de sus consecuencias", añadió.

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