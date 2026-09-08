08/09/2026 Madrid, el Jarama y la Fórmula 1 se funden en una pieza de colección. La marca suiza de relojes de lujo TAG Heuer ha presentado este martes en Madrid la nueva colección TAG Heuer Carrera Chronograph Sport, que homenajea al circuito del Jarama y a la capital de España, con motivo de la celebración del TAG Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa en el trazado urbano de Madring del 11 al 13 de septiembre. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TAG HEUER

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La marca suiza de relojes de lujo TAG Heuer ha presentado este martes en Madrid la nueva colección TAG Heuer Carrera Chronograph Sport, que homenajea al circuito del Jarama y a la capital de España, con motivo de la celebración del TAG Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa en el trazado urbano de Madring del 11 al 13 de septiembre.

En el acto de presentación, celebrado en el estudio del artista Manu Campa en Madrid, estuvieron la directora general de TAG Heuer para Iberia y Norte de África, Blanca Panzano; la directora de Comunicación y Relaciones Públicas de la marca, Raquel Díez, y el propio Manu Campa, que se ha inspirado en el Jarama y el cielo azul de Madrid para ilustrar la caja de esta edición limitada a 60 ejemplares.

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El nuevo modelo recoge el legado de los cronógrafos de 1963, pero supone una reinvención contemporánea de la gama presentada en 2020 que reduce las dimensiones de su caja de acero de 44 a 42 milímetros para mejorar la ergonomía en la muñeca.

Asimismo, el reloj incorpora un bisel con inserto de cerámica pulida, un grosor reducido a 14,17 milímetros y detalles inspirados en la automoción como pulsadores con forma de pistón y la Corona de la Victoria grabada.

En el aspecto técnico, la pieza alberga en su interior el movimiento de fabricación propia Calibre TH20-00, visible a través del fondo de caja transparente, que proporciona una reserva de marcha de 80 horas. La gama incluye un brazalete de acero rediseñado en forma de H con sistema de cambio rápido sin herramientas y una variante con correa de piel perforada.

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La colección se compone de cinco versiones que varían en color de esfera y bisel (azul, verde turquesa, plateada con configuración 'panda' y negro opalino con detalles en rojo), incorporando números árabes para reforzar la legibilidad a alta velocidad.

Los modelos están ya disponibles con un precio de venta al público de 6.550 euros, salvo la versión con correa de piel que llegará al mercado en octubre.

Además, con motivo del TAG Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1 la firma lanza también la edición limitada TAG Heuer Carrera Chronograph Sport Spain Limited Edition, restringida a 60 unidades exclusivas para el mercado español.

Esta versión homenajea a los colores de España con detalles en rojo como las agujas y el amarillo que bordea la correa de becerro negra, que incluye el estuche de presentación con una ilustración de Manu Campa que rememora los boxes del circuito del Jarama bajo el cielo azul de Madrid. Los 60 compradores recibirán asimismo una lámina numerada y firmada por el artista.

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TAG Heuer llevará a cabo activaciones en la Puerta del Sol como la proyección de videos que resumen su vinculación al 'gran circo' y otros lugares emblemáticos de la capital de España durante toda la semana con motivo de su participación como 'title sponsor' del Gran Premio de Fórmula 1, que se celebrará en Madring y su curva 'La Monumental', al menos, los próximos diez años.