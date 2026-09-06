(Crónica) Arteta y su Arsenal remontan en el derbi ante el Chelsea de Xabi Alonso

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El Arsenal FC venció (2-1) este domingo al Chelsea FC en el derbi londinense, y el duelo español en los banquillos, de la tercera jornada de la Premier League, disputado en el Emirates Stadium después de remontar el tanto inicial de los 'Blues' con goles de Kai Havertz y Martin Odegaard, mientras que al Manchester United se le escapó el triunfo (2-2) frente al Everton en el Hill Dickinson Stadium por un gol en el descuento de Ainsley Maitland-Niles.

Mikel Arteta se llevó el duelo ante Xabi Alonso este domingo. El Arsenal, vigente campeón de la Premier, prolongó el pleno con su tercera victoria doméstica para colocarse segundo en la tabla y seguir el ritmo del Manchester City, después de vencer por 2-1 al Chelsea.

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Los de Xabi Alonso, que llegaban invictos, rompieron el muro 'Gunner', que no había encajado ningún tanto, en menos de dos minutos con un tanto de Morgan Rogers, fichaje millonario de los 'Blues'. El Arsenal reaccionó rápido con un tanto de Riccardo Calafiori en el 11', pero quedó anulado.

Sí subió al marcador el gol de Havertz, después de una diagonal desde la derecha y un tiro al palo corto para batir al 'Dibu' Martínez. El Chelsea rozó el empate antes del descanso, pero fue el conjunto de Arteta el que se puso por delante en la segunda mitad con un tanto obra de Odegaard, después de que Havertz dejara pasar un envío de Christos Tzolis.

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Después, los porteros fueron los protagonistas con paradas importantes de David Raya y el 'Dibu', y el marcador ya no se movió, pese a que Alonso introdujo a hombres como Pep Chavarría o Estevao. El Chelsea se queda cuarto en la tabla con 6 puntos, después de sus dos victorias en las dos primeras jornadas.

EL MANCHESTER UNITED VUELVE A TROPEZAR FUERA DE CASA

Los de Michael Carrick venían de ganar 5-2 al Ipswich Town en Old Trafford en lo que parecía el despegue de los 'Red Devils', pero un tanto en el minuto 96 les hizo sumar su segundo empate consecutivo como visitante en esta Premier, y antes de su regreso a la Champions League tres años después.

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Tras una primera parte marcada por el dominio del United y el susto en forma de golpe para Harry Maguire, fue Bryan Mbeumo el que abrió el marcador para los de Carrick. Matheus Cunha estuvo cerca del 0-2 sobre la hora de juego, pero el Everton, en el 83', logró el 1-1, obra de Tyrique George, después de que David Moyes introdujera en el campo a Jack Grealish.

El encuentro ya agonizaba, pero quedaba mucho en el guion. Benjamin Sesko, que entró poco antes, hizo el 1-2 rozando el 90' y acercó el triunfo a los 'Red Devils', pero cuando el marcador parecía definitivo, y con el Everton buscando desesperadamente el empate, Maitland-Niles mandó el balón a la escuadra para el 2-2 final, que deja al United undécimo con 4 puntos y a los 'toffees', octavos con 5 e invictos.

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