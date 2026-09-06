La alemana Isar Aerospace logra su primer vuelo orbital y refuerza la autonomía espacial europea

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La compañía aeroespacial alemana Isar Aerospace ha logrado este sábado situar en órbita su cohete 'Spectrum', en un lanzamiento efectuado desde el puerto espacial Andoeya, en el norte de Noruega, en lo que supone un avance significativo para las aspiraciones europeas de disponer de un acceso independiente al espacio.

El despegue ha tenido lugar a las 22.12 horas (hora local) y ha convertido a Isar Aerospace en la primera empresa espacial comercial europea que consigue completar con éxito un vuelo orbital desde territorio continental europeo. El 'Spectrum', de 28 metros de longitud, transportaba cinco pequeños satélites científicos vinculados a distintas universidades, además de un experimento tecnológico.

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La compañía ha confirmado que el vehículo ha logrado superar la línea de Kármán, situada convencionalmente a unos 100 kilómetros de altitud y considerada el límite entre la atmósfera y el espacio, alcanzando posteriormente la órbita terrestre baja con su carga útil.

"¡Estamos en órbita! Y acabamos de hacer historia europea", ha celebrado Isar Aerospace a través de una publicación en redes sociales.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN

El cofundador y consejero delegado de la empresa, Daniel Metzler, ha presentado el lanzamiento como un punto de inflexión para el sector espacial europeo.

"Hemos logrado en pocos años lo que a la industria espacial europea le había llevado décadas. Europa cuenta ahora con acceso soberano al espacio", ha afirmado en declaraciones recogidas por dpa.

Metzler ha añadido que la compañía pretende ahora acelerar el ritmo de producción para responder a los encargos existentes y a la creciente demanda internacional. "Ahora nos centraremos en ampliar rápidamente la producción de vehículos de lanzamiento, cumplir con nuestra cartera de pedidos y satisfacer la creciente demanda mundial", ha explicado.

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Por su parte, el director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, ha calificado también el lanzamiento de histórico y ha destacado que el cohete "ha estado a la altura del reto y ha colocado sus cargas útiles en órbita terrestre baja".

"Un logro asombroso de la empresa alemana Isar Aerospace, fundada hace solo ocho años y respaldada por la Agencia Espacial Europea. Este es un paso más hacia un sector europeo de servicios de lanzamiento autónomo y más diverso, y estoy ilusionado por lo que está por venir", ha agregado Aschbacher.

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SEGUNDO INTENTO

El éxito de este sábado llega después de un primer vuelo del 'Spectrum', realizado en marzo de 2025 desde la misma instalación noruega, en el que el lanzador terminó estrellándose en el mar apenas unos 30 segundos después del despegue, sin causar heridos.

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Pese al desenlace de este episodio, Isar Aerospace consideró aquella misión útil para el desarrollo del vehículo al permitir a sus ingenieros recopilar una importante cantidad de datos. El segundo vuelo de prueba, inicialmente previsto para comienzos de este año, sufrió además varios aplazamientos durante los preparativos.

La compañía, con sede cerca de Múnich y alrededor de 400 trabajadores, prevé efectuar nuevos lanzamientos antes de que termine el año. De hecho, la construcción de su tercer 'Spectrum' se encuentra ya en una fase avanzada y el objetivo a largo plazo es alcanzar una capacidad de producción de unos 40 cohetes anuales.

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Una vez entre en producción en serie, 'Spectrum' estará destinado principalmente a colocar satélites civiles y militares en órbita terrestre baja. La empresa cuenta ya con una cartera de pedidos cubierta hasta 2028, valorada en varios cientos de millones de dólares, pese a que el lanzador todavía no ha alcanzado su fase de fabricación en serie.

REDUCIR LA DEPENDENCIA EUROPEA

El avance de Isae Aerospace se produce en un contexto de creciente interés europeo por desarrollar una capacidad propia de lanzamiento espacial y reducir su dependencia de proveedores extranjeros.

En la actualidad, buena parte de los satélites europeos son enviados al espacio mediante lanzadores estadounidenses --como ellos los de SpaceX--, mientras que Europa dispone de un número mucho menor de vuelos propios. Isar Aerospace ha señalado que Estados Unidos realizó 198 lanzamientos el pasado año frente a los ocho efectuados desde Europa, según datos recopilados por la citada agencia.

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En este contexto, el interés europeo no es únicamente comercial. Según Metzler, en torno al 60% de las consultas recibidas por la compañía proceden del ámbito militar, lo que pone de relieve la dimensión estratégica que ha adquirido el acceso autónomo al espacio.

La ministra noruega de Industria y Comercio, Cecilie Myrseth, también ha destacado la relevancia del lanzamiento desde Andoeya para la seguridad regional. "El hecho de que ahora podamos lanzar satélites desde Andoeya refuerza la seguridad noruega y europea en los tiempos turbulentos que vivimos", ha aseverado.

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El propio canciller alemán, Friedrich Merz, visitó las instalaciones de lanzamiento de Isar Aerospace en marzo, en una muestra del respaldo político al desarrollo de capacidades espaciales europeas propias en un escenario internacional marcado por el replanteamiento de las relaciones transatlánticas bajo la administración estadounidense de Donald Trump.