Kenia da 90 días a los comerciantes minoristas extranjeros para regularizar su situación

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Nairobi, 8 sep (EFE).- Kenia dio este martes un plazo de 90 días para que los extranjeros propietarios de pequeños negocios regularicen su situación migratoria y mercantil, después de que el presidente keniano, William Ruto, anunciara la prohibición del comercio minorista y la venta ambulante en manos foráneas para favorecer a la población nacional.

“Al término del plazo de regularización de 90 días, los requisitos de inmigración, permisos de trabajo, registro y licencias se aplicarán de forma firme y estricta, de acuerdo con la ley y el debido proceso”, notificó el portavoz de la Presidencia de Kenia, Hussein Mohamed, en un comunicado.

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Durante los próximos tres meses, el Ejecutivo pretende llevar a cabo un proceso coordinado con agencias gubernamentales, en consulta con las embajadas, para ofrecer a las personas afectadas “una oportunidad clara y estructurada para regularizar su situación migratoria y sus operaciones comerciales de conformidad con la ley”.

Según el portavoz, la medida surgió a raíz de un encuentro entre Ruto y comerciantes locales, que le expresaron preocupación por el aumento de ciudadanos extranjeros en negocios informales o a pequeña escala, así como por su impacto en los kenianos que dependen de estas actividades para subsistir.

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“El presidente reafirmó la responsabilidad del Gobierno de proteger y ampliar las oportunidades económicas para los ciudadanos kenianos, en particular dentro del sector de las micro y pequeñas empresas que sustenta a millones de hogares”, añadió Mohamed.

El portavoz aseguró que Kenia protegerá las oportunidades económicas de sus ciudadanos, pero al mismo tiempo mantendrá la inversión, la actividad empresarial y el empleo de extranjeros legales.

“Estos objetivos son complementarios y se perseguirán de manera coherente con la Constitución, la ley y las obligaciones internacionales de Kenia”, reafirmó.

Desde este lunes, la Embajada de Burundi, ubicada en el barrio de Kilimani en Nairobi, registra aglomeraciones de cientos de personas que acuden a solicitar documentos de viaje y pasaportes, después de que Ruto fijara este 7 de septiembre como fecha límite para que los pequeños negocios manejados por extranjeros cierren.

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Cientos de jóvenes en edad laboral y familias con niños pequeños esperaban este martes en la calle, tras las puertas de la embajada, a ser atendidos por un funcionario que les da un formulario para rellenar sus datos.

En el interior de la misión diplomática, cientos se agolpaban en el patio a la espera de volver a su país o regularizar su situación migratoria, según pudo comprobar EFE.

Ante la concentración y los tiempos de espera, algunas personas pasaron la noche en los alrededores de la embajada, que comunicó que emitirá documentos de viaje de emergencia (“laisser-passer”) a los burundeses que deseen repatriarse.

El presidente de Kenia vinculó su directiva con el Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, actualmente en trámite parlamentario y que pretende crear un marco regulatorio que restrinja determinadas actividades comerciales a la población nacional e imponga una cuota mínima del 60 % de provisiones y servicios de origen local.

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Los críticos de Ruto le acusan de convertir a los extranjeros en chivos expiatorios de las dificultades económicas del país antes de las elecciones generales del próximo año, en las que está previsto que busque un segundo mandato. EFE

(foto)