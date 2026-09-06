El Congreso se prepara para tumbar por primera vez la Cuenta General ante la reiterada falta de Presupuestos

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El Pleno del Congreso decidirá esta semana si por primera vez tumba un dictamen sobre la Cuenta General del Estado, en concreto la de 2024, ante la falta reiterada de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado y por haber usado el Ejecutivo cerca de 2.400 millones de fondos europeos sobrantes para pagar pensiones.

En concreto, la Cámara Baja acogerá el próximo jueves, 10 de septiembre, el debate sobre el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde se expresó el rechazo a la Cuenta General del Estado de hace dos años, así como la resolución adoptada por dicha comisión, según consta en el orden del Pleno de la próxima semana.

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Por un lado, el dictamen de la comisión que congrega a Congreso y Senado, y donde PP y Vox tienen mayoría, expresa su rechazo a la Cuenta General del Estado.

Por el otro, la resolución pide directamente devolver al Tribunal de Cuentas esa Declaración sobre la Cuenta General por diferentes motivos como la "ausencia de Presupuestos Generales del Estado", el uso de las modificaciones presupuestarias ejercido por el Gobierno y los "riesgos inherentes" de esta práctica.

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SE PIDE DEVOLVER EL INFORME

Otros de los motivos que alega la resolución para devolver la Cuenta General del Estado son el "deterioro de las cuentas públicas" y el voto particular que un consejero del Tribunal de Cuentas presentó a la declaración tras conocerse el uso de los fondos europeos sobrantes para pagar pensiones.

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Dentro de esa resolución, se pide además al organismo fiscalizador que realice después en un plazo "improrrogable e inexcusable" de tres meses un informe que detalle las consecuencias que conllevan no tener Presupuestos actualizados.

Si finalmente el Parlamento acaba derribando la Cuenta General del Estado, sería la primera vez en los últimos años. Hace sólo un año, el informe del Tribunal Cuentas fue aprobado aunque con la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

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