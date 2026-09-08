Banco Central de Bolivia suspende compras de dólares y establece reserva para bancos

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La Paz, 8 sep (EFE).- El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció la suspensión temporal de nuevas operaciones de compra de dólares y estableció una reserva monetaria restringida que rige a partir de este martes para evitar presiones en el mercado cambiario, en el que rige un régimen flexible desde el pasado 29 de junio.

El ente emisor comunicó, mediante una nota de prensa, que ambas medidas se asumen para "procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional" y "prevenir mayores presiones en el mercado cambiario".

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Respecto a la "suspensión de nuevas operaciones de compra de dólares", el BCB informó que la disposición se efectúa debido a que en las últimas semanas los recursos de alta liquidez que forman parte de las reservas internacionales netas (RIN) superaron los 1.000 millones de dólares.

Esto dio "la holgura necesaria" para atender los compromisos de "pagos internacionales" y "mitigar eventuales presiones en el mercado cambiario", además de que se avizoran importantes desembolsos externos, mencionó el BCB.

Una de esas fuentes de recursos son los 1.900 millones de dólares, resultado de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue enviado por el Ejecutivo del presidente boliviano, Rodrigo Paz, al Parlamento de Bolivia para su análisis y eventual aprobación.

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Asimismo, el BCB estableció desde esta jornada la aplicación de una reserva monetaria restringida (RMR) que, según explicó, "esteriliza parte de la liquidez generada durante las últimas semanas" para dar "estabilidad de precios".

Según la disposición, la RMR es de "obligatorio cumplimiento" y servirá para la "absorción de liquidez en moneda nacional" por parte de bancos múltiples, "equivalente al 3 % de la suma de sus depósitos en moneda nacional".

Bolivia tiene vigente desde el 29 de junio un régimen de tipo de cambio flexible que reemplaza al esquema fijo que rigió durante 15 años, mientras que el BCB publica a diario la cotización del dólar que regirá al día siguiente.

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La medida inició con un tipo de cambio oficial de 9,73 bolivianos y este martes alcanza los 12,60 bolivianos, en reemplazo de la cotización de 6,96 bolivianos vigente desde fines de 2011.

Microempresarios, comerciantes y otros sectores han pedido al Gobierno que el tipo de cambio vuelva a ser fijo, alegando que no les conviene el sistema flexible, pero el ente emisor sostuvo que ese nuevo régimen no se modificará, aunque sí mencionó que actuará para evitar "sobrerreacciones".

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Recientemente, el BCB informó que el tipo de cambio flexible permitió "más de 400 millones de dólares", que se añaden a los "1.134 millones de (dólares) líquidos" existentes.

En tanto que el total de reservas alcanzó los 4.255 millones de dólares al 14 de agosto.EFE