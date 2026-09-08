Japón evalúa el impacto de aranceles 'antidumping' chinos a un químico clave para chips

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Tokio, 8 sep (EFE).- El Gobierno japonés anunció este martes que está evaluando el impacto de los aranceles 'antidumping' de China sobre las importaciones de diclorosilano procedentes del archipiélago, compuesto químico clave para la fabricación de semiconductores, en medio del aumento de tensiones bilaterales en el último año.

El portavoz del Ejecutivo, Minoru Kihara, dijo en rueda de prensa que Japón realizará un "riguroso" seguimiento y evaluará "detalladamente" sus repercusiones, en colaboración con las empresas japonesas afectadas, con el fin de responder "de manera adecuada y evitar que sus actividades comerciales sufran un impacto injustificado".

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La reacción de Tokio llega un día después de que el Ministerio de Comercio chino anunciara aranceles provisionales a partir de este martes de hasta un 99,2 %, tras concluir que empresas japonesas habían realizado prácticas de 'dumping' que habrían afectado negativamente a la economía del gigante asiático.

Según un dictamen preliminar emitido a principios de año por la citada cartera ministerial china, entre 2022 y 2024, el volumen de diclorosilano importado desde Japón mostró una tendencia general al alza, mientras que los precios cayeron de forma acumulada un 31 %.

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El producto en cuestión es un gas utilizado en procesos de deposición de capas finas para la producción de circuitos integrados y, por tanto, se trata de un insumo estratégico en la cadena de semiconductores, sector considerado prioritario por Pekín en su política industrial.

Kihara, al ser preguntado sobre la presión económica de Pekín mediante las restricciones a la exportación de bienes de doble uso, remarcó que los controles dirigidos "exclusivamente" contra Japón son discriminatorios, razón por la cual presentaron una "firme protesta" y exigieron "la retirada de dicha medida".

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Con todo, dijo que continuarán reforzando la cooperación con países afines, comenzando con los miembros del G7, al tiempo que trabajan con las empresas japonesas para responder adecuadamente a las restricciones a la exportación impuestas por China, concluyó.

Esta medida llega cuando las relaciones entre Pekín y Tokio atraviesan fuertes tensiones desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara a finales del año pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón y justificar una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa (Ejército). EFE

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