China refuerza lazos energéticos con Catar y respalda su papel mediador en Oriente Medio

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Pekín, 8 sep (EFE).- China expresó su disposición a profundizar la cooperación energética con Catar y respaldó el papel mediador de Doha en Oriente Medio, en momentos en que el país del Golfo participa en los esfuerzos diplomáticos para rebajar las tensiones regionales y garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz.

El primer ministro chino, Li Qiang, trasladó estas posiciones durante una reunión celebrada el lunes en Pekín con su homólogo catarí y titular de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, quien realiza una visita oficial de dos días a China.

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Li aseguró que Pekín quiere profundizar con Doha la cooperación en energía tradicional y renovable, infraestructuras, inteligencia artificial y finanzas, así como impulsar las inversiones entre ambos países, según un comunicado oficial chino.

En el plano regional, el dirigente chino afirmó que China "apoya a Catar en su papel mediador" ante la situación en Oriente Medio y manifestó la disposición de Pekín a trabajar con Doha, otros países de la zona y la comunidad internacional para favorecer "el pronto restablecimiento de la paz y la tranquilidad" en la región.

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Mohamed, por su parte, expresó la voluntad de Catar de profundizar con China la cooperación en comercio, alta tecnología y manufactura avanzada y abogó por abrir una nueva "década dorada" de las relaciones bilaterales, según el comunicado chino.

Antes del viaje, el portavoz del Ministerio catarí de Exteriores, Majed al Ansari, había avanzado a la agencia oficial QNA que la visita abordaría los principales acontecimientos regionales y los esfuerzos diplomáticos para rebajar las tensiones, además de la necesidad de garantizar la seguridad y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

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La visita coincide con las gestiones diplomáticas de Doha para rebajar las tensiones entre Estados Unidos e Irán y mantener abierto el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el suministro energético mundial.

Irán aseguró el lunes que las conversaciones con Omán sobre un mecanismo temporal para permitir el tránsito seguro por el estrecho se encontraban en su fase final, mientras Teherán confirmó que una delegación catarí había visitado el país el domingo como parte de los esfuerzos de desescalada.

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La crisis afecta especialmente a Catar, que aseguró este lunes que la guerra ha provocado una caída del 90 % en el suministro de gas natural licuado (GNL) procedente de los países del Golfo y del 77 % en el de petróleo.

Ormuz también resulta clave para Pekín, dado que alrededor del 45 % del petróleo y el gas que importa China atravesaba esta vía marítima. EFE

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