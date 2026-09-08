El yen remonta a máximos de seis meses frente al dólar ante posible subida de tipos

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Tokio, 8 sep (EFE).- El yen se situó este martes en la franja baja de las 153 unidades por dólar, su nivel más alto en seis meses ante una posible subida de los tipos de interés a mediados de mes, después de que una intervención monetaria lo aupara desde mínimos en 40 años.

El yen se intercambiaba a 153,16 unidades por dólar a las 11:00 hora local (2:00 GMT), una apreciación de casi dos yenes en comparación con la jornada anterior.

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Esta apreciación se produce ante las crecientes expectativas de analistas de que el Banco de Japón (BoJ) subirá de nuevo los tipos de interés de referencia a corto plazo, tras elevarlos al 1 % en junio, su nivel más alto en 31 años.

En este sentido, el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, alertó la semana pasada del aumento de la inflación y apuntó a una posible subida de los tipos de interés en la próxima reunión del organismo, programada para mediados de mes.

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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que mantuvo reuniones tanto con Ueda como con la ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, en los márgenes de la reunión del G20 celebrada en EE.UU., destacó la importancia de que Japón muestre a los mercados su compromiso con la sostenibilidad fiscal y el aumento de los tipos de interés.

Japón y Estados Unidos intervinieron el pasado 31 de julio en el mercado de divisas para frenar la persistente debilidad del yen, que se encontraba entonces en el margen de las 164 unidades por dólar, su nivel más bajo en casi 40 años. Esta intervención, según el Ministerio de Finanzas japonés, supuso un desembolso de 15,4 billones de yenes (82.800 millones de euros). EFE

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