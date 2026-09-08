Elton John se regresa a Brasil con un repertorio cargado de nostalgia en Rock in Río

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Río de Janeiro, 7 sep (EFE).- Elton John llevó este lunes a nostalgia a Rock in Río con un recorrido por varios de sus éxitos, en un concierto en el que se reencontró con sus seguidores brasileños tras despedirse de los escenarios y después de dejar por fuera a Latinoamérica en su última gira.

Ante un público de más de 100.000 personas, conformado en su mayoría por generaciones de los 60, 70 y 80, Sir Elton John, a sus 79 años, volvió a Brasil para un único espectáculo en la Ciudad del Rock, en Río de Janeiro.

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"Buenas noches Río, buenas noches Brasil", dijo el pianista y compositor británico que vestía una camisa azul con gafas de igual color y una chaqueta de un estridente amarillo, tras interpretar 'Funeral for a friend' y 'Love lies bleeding', con los que abrió su presentación ante una platea extasiada que lo esperaba bajo un frío camuflado por el calor humano y sin la lluvia que no dio tregua la víspera.

El público no escatimó en demostrar el afecto por su ídolo con estrambóticas gafas de múltiples estilos y trajes de lentejuelas que rememoraron algunos de sus más icónicos atuendos décadas atrás, en medio de cantos que acompañaron los videos de fondo producidos para el espectáculo y que dejaron entrever de a pocos al artista, solo visible con claridad para los más cercanos.

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¡Sacrifice', 'Rocket man','Benny and the jets' y 'I guess that's what they call it the blues', fueron algunas de las canciones interpretadas por el ganador de cinco premio Grammy, dos Globos de Oro, un Tony y seis Brit Awards, además de dos Óscar por mejor canción original.

Casi tres años después de culminar la Farewell Yellow Brick Road, la gira de despedida de 330 conciertos que recorrió distintos países durante cinco años, el británico compensó con un espectáculo sin igual a sus aficionados del país sudamericano.

La actuación de Elton John cerró la cuarta jornada de conciertos en la Ciudad del Rock, en un día marcado por la presentación del cantautor brasileño Gilberto Gil, también retirado de los escenarios.

Gil presentó parte de repertorio de Tempo Rei, la gira internacional con la que se despidió de los grandes escenarios después de 65 años de carrera.

El cantautor, uno de los mayores referentes de la Música Popular Brasileña (MPB), quiso a sus 84 años volver a la Ciudad del Rock con la que tiene una relación histórica pues fue uno de los artistas que participó de la primera edición de Rock in Río en 1985 y en total ha estado cinco veces en el festival.

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"Esta puede ser mi última presentación aquí. Estoy cansado, vamos a ver", dijo ante un público que se negó a aceptar esa afirmación.

El artista brasileño deleitó a sus aficionados con clásicos como 'Toda menina baiana', 'Andar com fe', 'Realce' y hasta temas de Bob Marley y Rita Lee.

Gil se presentó en la Ciudad del Rock después de unos 30 conciertos de su gira de despedida, que culminó en marzo, y que pasó por Brasil, Chile y Argentina.

La jornada comenzó con un homenaje al bossa nova protagonizado por Roberto Menescal, de 88 años y uno de los pioneros del género, junto a la cantante brasileña Luísa Sonza, de 28, en un encuentro que reunió a dos generaciones de artistas y en el que presentaron canciones de Bossa sempre nova, el álbum que ambos lanzaron este año.

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Jon Batiste también le rindió homenaje al género interpretando en el piano su propia versión de 'Chega de saudade' de Joao Gilberto e incluyendo mucha brasilidad en una presentación en la que el artista de Nueva Orleans pasó de la samba al blues y de la música clásica al carnaval.

El próximo viernes la Ciudad del Rock reabrirá sus puertas para la segunda parte del festival.

El grupo surcoreano Stray Kids encabezará la jornada del 11 de septiembre, junto con Jamiroquai, mientras que el sábado 12 será el turno de la banda Maroon 5, cuando también se presentarán la estadounidense Demi Lovato y el colombiano J. Balvin.

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El domingo 13 la banda estadounidense Twenty one pilots cerrará el telón del festival.