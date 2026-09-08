Agencias

Las exportaciones chinas crecieron un 18,6 % interanual en agosto

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Shanghái (China), 8 sep (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 18,6 % interanual en agosto hasta unos 2,72 billones de yuanes (406.391 millones de dólares, 349.917 millones de euros), según datos oficiales publicados este martes.

Las cifras divulgadas hoy por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 21,7 % en comparación con el mismo mes de 2025 para las importaciones, que alcanzaron unos 1,92 billones de yuanes (285.803 millones de dólares, 246.086 millones de euros).

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Así, en el octavo mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 809.300 millones de yuanes (120.588 millones de dólares, 103.830 millones de euros). EFE

(foto) (vídeo)

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