Bartra confiesa su "emoción" tras vivir una "noche soñada"

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Sevilla, 8 sep (EFE).- Marc Bartra, autor de dos de los goles del Betis para ganar en el campo del Lille (2-3) en la primera jornada de la Liga de Campeones, declaró tras el choque que vivió una "noche soñada" y no escondió su "emoción porque" considera que "al final, el fútbol muchas veces es justo".

"Hoy lo ha sido con nosotros porque hemos remontado con tres goles en una competición que me trae muy buenos recuerdos con el Barça y con el Borussia Dortmund. Con el Betis, era un sueño jugarla y lo hemos cumplido. Llevo muchos años aquí y amo a este club", declaró Bartra a Movistar+.

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El defensor catalán insistió en que "ganar aquí de esta manera es muy especial" y explicó que se sumó al ataque porque se "veía con esa luz para poder ir a rematar el córner", aunque "quizá" echó de menos el haber marcado un "cuarto gol" en superioridad numérica que hubiese "matado el partido".

Bartra recibió el trofeo del mejor del partido (MVP) que le ha dedicado a su "familia y a todos" los que lo "ayudan y también al míster -el chileno Manuel Pellegrini-", porque lo ha "mejorado muchísimo en varios aspectos" de su juego.

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