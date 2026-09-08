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Courtois: “No cerramos el partido y sufrimos hasta el final”

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Madrid, 8 sep (EFE).- El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, reconoció que les faltó “un poco de control” en la victoria ante el Inter de Milán (2-1) que sufrieron hasta el final al no poder “cerrar” un partido que, en su opinión, “podría haber sido un 4-4”.

“Jugamos contra un gran rival, uno de los mejores equipos de Europa. El partido podría haber sido un 4-4. Aprovechamos su errores y tuvimos que cerrar el partido antes, no lo hicimos y sufrimos hasta el final”, analizó en Movistar +

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“A veces nos falta un poco de control, tener un poco de posesión y un poco de calma. El partido estuvo demasiado loco al final de la segunda parte, es una cosa a mejorar”, completó.

Por otro lado, Courtois aseguró que el Real Madrid está “bastante bien” en este inicio de temporada con José Mourinho.

“Estamos bastante bien. Contra el Betis era para haber ganado, y hoy nos faltó un poco. Pero estamos jugando bien y hay que seguir mejorando”, declaró.

Además, analizó su parada a un disparo fuerte de falta de Calhanoglu.

“Rashford me metió a mi palo en el clásico porque me moví un poco. Me pasó con Lamine Yamal en el Mundial, sabía que iba a tirarme a mi palo porque se acordaba de aquel gol y me quedé quieto, así que no me muevo más. Si te la tira por encima de la barrera y te la mete, toca aplaudir”, comentó.

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